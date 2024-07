Les athlètes, dont deux Français et deux Françaises, s'élancent aujourd'hui à l'assaut de la mythique vague de Teahupo'o.

La Polynésie française à son tour dans le bain olympique. Les surfeurs et surfeuses qualifiés pour la compétition s'élancent, samedi 27 juillet, sur la célèbre vague de Teahupo'o, située aux abords d'un village côtier du même nom, au sud-ouest de Tahiti. Haute de 2,50 à 3 mètres, la puissante vague est considérée par certains surfeurs comme la plus belle au monde.

Pour cette première journée de compétition à Tahiti, les 48 meilleurs athlètes de la discipline, hommes et femmes confondus, ont rendez-vous avec les premières séries du premier tour. Côté tricolore, Joan Duru et Kauli Vaast se sont déjà jetés à l'eau. Duru a remporté sa série pour se qualifier directement pour le 2e tour. Un peu plus tard, Kauli Vast a pris la deuxième place de la sienne, derrière l'Américain Griffin Colapinto, et devra disputer un repêchage. Vahine Fierro s'est elle facilement qualifiée pour le troisième tour en terminant première de sa série avec un score de 11,17. Au milieu de la nuit en métropole, Johanne Defay s'élancera à son tour, alors que l'intensité de la vague diminue.