TQO de rugby à VII à Monaco : les spectateurs présents, des équipes de France favorites... Les quatre choses à savoir sur la compétition

L'Olympe est à portée de vue mais il reste encore quelques marches à franchir. Ce week-end, à Monaco, les équipes de France masculine et feminine de rugby à VII vont tenter de récupérer leur sésame pour les Jeux olympiques de Tokyo durant le tournoi de qualification. Franceinfo : sport vous explique le déroulement et les enjeux de la compétition qui sera diffusée sur l'application francetvsport et le site de france.tv.

Les places seront chères

Ce tournoi de qualification olympique est le dernier passage pour rallier Tokyo en juillet prochain et tenter de glaner une médaille. Douze équipes vont se disputer deux tickets chez les femmes, tandis qu'un seul pass sera délivré pour les neuf équipes mascuines.

Côté féminines,les douze équipes sont divisées en trois groupes de quatre. Les deux premiers de chaque poule, ainsi que les deux meilleurs troisièmes, sont qualifiés pour les quarts de finale. Les équipes qui remportent les demi-finales vont aux JO.

Du côté des hommes, seul le vainqueur de la finale sera qualifié pour les Jeux de Tokyo. Les dix équipes sont réparties dans deux groupes de cinq. Les deux premiers à l'issue de la phase de poules sont qualifiés pour les demi-finales.

Un Tournoi pour embarquer pour Tokyo !



Les Bleues de #France7 ont effectué leur mise en place ce midi et sont prêtes pour ce qu'elles attendent depuis des mois : se qualifier pour Tokyo !



Allez les Bleues ! #Rugby7s #RoadToTokyo pic.twitter.com/7eusPVGwtw — France Rugby (@FranceRugby) June 18, 2021

Le public sera présent

Comme attendu, les Bleus évolueront à domicile et devant leur public pour ce TQO à Monaco. Jusqu'à 5000 spectateurs pourront ainsi venir au Stade Louis-II voir les coéquipiers de Jean-Pascal Barraque et de Fanny Horta essayer de rejoindre Tokyo. "Les spectateurs devront porter un masque et respecter la distanciation sociale", a précisé World Rugby dans un communiqué.

La France peut faire carton plein

À domicile et face à une adversité, sur le papier, abordable, les Bleus, hommes et femmes confondus, partiront favoris dans leurs groupes respectifs. Respectivement 6e et 7e des premiers J.O de l'histoire de la discipline en 2016 à Rio, les Tricolores sont en pole position. Les coéquipiers de Gabin Villière vont par ailleurs profiter du forfait de l'Ouganda, en raison de cas de Covid-19 au sein de l'équipe, pour garder du jus en vue d'une possible victoire finale.

Si les coéquipières de Fanny Horta arrivent sans forfait majeur dans leurs rangs, côté bleu, Pierre-Gilles Lakafia, l'un des fers de lance de l'équipe masculine, sera absent en raison d'une lésion musculaire.

Un programme chargé

Tournoi dames

Samedi

(14h52) France - Madagascar

(19h33) France - Colombie

Dimanche

(12h31) France - Hong Kong

À partir de 14h55

Phase finale (quarts et demies)

Tournoi hommes

Samedi

(10h12) France - Jamaïque

(13h18) France - Chili

Dimanche

(13h58) France - Hong Kong

À partir de 16h23

Phase finale (demies et finale)