Reportage "C'est le programme olympique de Jésus-Christ !" : qu'est-ce que ce livret religieux distribué près des sites des JO de Paris ?

Une communauté évangélique se présente aux supporters à l'entrée et à la sortie des épreuves. La Miviludes fait état de plusieurs signalements.

La famille Soulion sortait du tournoi olympique de judo, sur le Champ-de-Mars, quand une voix féminine a surgi d'un buisson. "Nous sommes tous dans le corps de Jésus-Christ !" Il fait très chaud, ce mercredi 31 juillet, mais Gérald, 45 ans, n'a pas halluciné. Ses deux enfants ont entendu la même chose. La dame s'arrête devant eux pour leur tendre un petit livret bleu.

-Lisez-le, la vérité se trouve ici.

-Mais c'est quoi ?

-C'est le programme olympique de Jésus-Christ !

Si vous avez assisté à une épreuve depuis le début des Jeux à Paris, vous avez certainement croisé ces mystérieuses personnes, tee-shirts bleus sur le dos, toujours placées aux abords des sites de compétition, mais pas à l'intérieur du périmètre des épreuves olympiques. Franceinfo les a par exemple repérées jeudi près de l'Arena Paris La Défense, où se déroule la natation. Mardi, une équipe était positionnée à Versailles pour les épreuves équestres. Une autre arpentait le secteur du Stade de France pour le tournoi de rugby à 7.

Un membre de la Communauté missionnaire chrétienne internationale distribue des livrets près de l'Arena Paris La Défense, le 1er août 2024. (RAPHAEL GODET / FRANCEINFO)

Derrière ces généreuses distributions en pleine rue, se cache un acronyme qui tient en quatre lettres : CMCI, pour Communauté missionnaire chrétienne internationale. La page Facebook décrit un "groupe chrétien pour la prière, le jeune, l'intercession et l'édification". Il s'agit précisément d'un mouvement évangélique mondial, présent dans une centaine de pays, et qui compte plusieurs centaines de membres en France.

"Le livret bleu ? Oui, c'est nous", confirme à franceinfo Chris-Félix DS, l'un des responsables de la CMCI en Ile-de-France. "On ne fait rien de mal, vous savez. On veut juste apporter la bonne parole aux millions de personnes présentes pendant les Jeux olympiques, en connectant avec eux, se défend-il. On veut partager le message de l'Evangile au plus grand nombre. Mais ce n'est pas du prosélytisme, les gens ont le droit de refuser notre livret. S'ils veulent discuter, on discute ; s'ils ne veulent pas, ce n'est pas grave." Le ministère de l'Intérieur confirme que l'opération de tractage n'a rien de répréhensible : "Selon la loi, la distribution de tracts sur la voie publique est libre et dépourvue de toute obligation de déclaration."

Des signalements reçus par la Miviludes

Sollicités par franceinfo, les organisateurs de Paris 2024 affirment n'avoir "aucun lien avec cette initiative". "On les a même vus distribuer leurs livrets aux abords du grand centre de presse", fait remarquer une source chez Paris 2024. La communauté, en revanche, est "connue" de la Miviludes. La Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires affirme à franceinfo avoir été destinataire de "12 demandes d'informations et de signalements depuis 2015 relatifs à cette église". Les deux derniers signalements datent même de cette année.

Dans les témoignages reçus par la Miviludes, "il est fait état de changements de comportements des personnes qui fréquentaient cette église ainsi que d'investissements personnels très importants avec une incitation à participer à de nombreuses prières, une rupture avec l'entourage, un appel régulier aux dons, la pratique du jeune, l'interdiction de relations sexuelles avant le mariage...". Par ailleurs, "certains d'entre eux mentionnaient que les adeptes de cette église étaient des jeunes majeures, étudiantes ou jeunes femmes venant d'entrer dans la vie active."

Le livret que distribue en plusieurs langues la Communauté missionnaire chrétienne internationale pendant les Jeux olympiques de Paris, à l'été 2024. (RAPHAEL GODET / FRANCEINFO)

"Des signalements à la Miviludes ? Vous me l'apprenez, assure l'un des responsables de la CMCI, contacté par franceinfo. Je suis même désagréablement surpris. Oui, nous sommes des chrétiens conservateurs, mais nous vivons dans notre époque. Lorsque j'entends des plaintes faisant référence à une exploitation financière, ça me surprend. Nous n'enseignons que l'amour de Dieu. Il n'y a absolument pas de déviation sectaire."

Un livret disponible en huit langues

D'ailleurs, voilà plus d'un an que la Communauté missionnaire chrétienne internationale a surligné au fluo les dates des JO. "Stratégiquement, c'est un événement incontournable pour toucher des personnes du monde entier. On a décidé de rééditer spécialement pour l'occasion le texte original écrit pour la première fois en 1976 par le fondateur de la communauté, le professeur Zacharias Tanee Fomum".

Le titre du texte a par exemple été modifié pour lui donner une teneur olympique. L'Amour et le pardon de Dieu est ainsi devenu Le Jeu de la vie. La couverture a également subi un léger lifting : on y voit désormais des athlètes en action. Mais le changement le plus marquant se trouve à l'intérieur, avec une préface totalement consacrée aux Jeux. Extrait : "Chacun est enrôlé comme athlète dès le premier jour de son existence et devra au cours de celle-ci disputer bien des rencontres." En plus de sa version française, le fameux livret d'une soixantaine de pages a été traduit en sept langues : anglais, espagnol, portugais, arabe, italien, allemand, russe... Avant d'être imprimé en "quelques centaines de milliers d'exemplaires".

Jeudi dernier, vers 19 heures, Marc s'est présenté en haut de l'escalator menant au bassin olympique : "Mesdames, Messieurs, un livre gratuit sur notre Jésus-Christ !", annonce-t-il à des spectateurs surtout impatients de voir le nageur Léon Marchand. "On se place avant le début des épreuves ou à la sortie pour pouvoir capter le plus de monde possible, détaille le trentenaire. Dès que la compétition a commencé, on change d'endroit. Il faut être stratégique." Il raconte s'être fait sermonner la veille par des policiers qui estimaient qu'il gênait l'arrivée des spectateurs.

Les membres de la Communauté missionnaire chrétienne internationale ont prévu d'occuper le terrain jusqu'à la fin des Jeux olympiques. "Si on faisait du mal, on nous aurait déjà dit de partir, non ?"