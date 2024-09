Reportage "C'est émouvant de voir cette salle se métamorphoser" : à Paris La Défense Arena, la piscine olympique est en train d'être démontée

Elle aura été le lieu de tous les exploits pendant les Jeux. Là où auront brillé Léon Marchand pendant la quinzaine olympique, puis les frères Portal pendant les paralympiques. La piscine de Paris La Défense Arena est en train d'être démontée et la salle de 40 000 spectateurs va retrouver d'ici trois semaines sa configuration classique. C'est l'un des plus gros défis logistiques de l'après Jeux. Durant toute la période, 700 000 spectateurs y auront vécu des émotions intenses. Alors c'est un chantier entre nostalgie et espoir puisque les bassins seront réemployés.

Dire qu'il y a 10 jours encore des médailles d'or se jouaient ici. Laurent de Cerner, le directeur général délégué de Paris La Défense Arena, n'est pas près d'oublier cet été olympique : "Le public criait 'Léon Marchand' et là, on a presque l'impression de le voir passer ! C'est émouvant de voir cette salle se métamorphoser."

Dans moins d'un mois, ce sont les rugbymen du Racing 92 qui vont fouler la pelouse. Alors il faut faire vite, décrit Alexandre Gandoin, directeur France de Myrta Pools, le fabricant des piscines olympiques depuis Atlanta 96 : "La première phase, c'est déchlorer l'eau. Ensuite, on vidange. Ensuite, on enlève la membrane armée qui a assuré l'étanchéité des bassins. Puis une fois que c'est fait, on va enlever tout ce qui est tuyauterie."

Le bassin de compétition installé à Sevran en 2026

Tout sera ensuite stocké sur une plateforme logistique car, en 2026, le bassin de compétition sera installé à Sevran et celui d'entraînement à Bagnolet. L'aboutissement d'une démarche lancée il y a plus de trois ans, raconte Marie Barsaq, directrice en charge de l'héritage de Paris 2024 : "On a lancé un appel à manifestation d'intérêt, seulement aux villes de Seine-Saint-Denis, pour recevoir ce bassin et également proposé de financer toute l'installation des bassins avec le concours du département et de la Solideo. On a plein de petits champions made in Seine-Saint-Denis à venir, c'est certain."

À Sevran, le maire l'a déjà annoncé, le bassin sera renommé Léon-Marchand. Quant au Grand Palais et au Stade de France, ils seront rendus à leurs exploitants dès la fin de semaine.