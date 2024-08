Programme des JO 2024 : relais, marathon, taekwondo, danse ou ballon rond… Les rendez-vous olympiques du 9 août

Les razzias de médailles de la première semaine des JO de Paris vous manquent ? Vous pourriez vous coucher avec un grand sourire en fin de soirée ce vendredi 9 août. L'équipe de France est sur tous les terrains, avec de nombreuses possibilités de médailles. Et les terrains seront aussi variés que riches en promesses.

Les trois épreuves à ne pas rater : football hommes, 10 km natation, 4x100 m

La première médaille garantie viendra de l'équipe de France de football aux alentours de 20 heures. Les Bleus du sélectionneur Thierry Henry affrontent l'Espagne à 18 heures (annoncé sur France 2) au Parc des Princes de Paris. L'occasion de venger la troupe de Didier Deschamps, éliminée par la Roja en demi-finale de l'Euro plus tôt dans l'été, et de glaner un deuxième titre olympique dans l'histoire du football français après 1984.

Il faudra être bien plus matinal pour la première belle opportunité de podium. Le 10 km en natation marathon en eau libre s'élancera dès 7h30 (annoncé sur France 3, puis sur France 2). Deux Tricolores font partie des sérieux prétendants à la breloque avec Marc-Antoine Olivier, médaillé d'argent sur la distance aux Mondiaux en début de saison, et Logan Fontaine, qui avait fini 4e à Doha en février dernier.

Eau libre (H) : Marc-Antoine Olivier vice-champion du monde, Logan Fontaine 4e Marc-Antoine Olivier est vice-champion du monde du 10km en eau libre derrière le Hongrois Kristof Rasovszky en or. Avec cette magnifique seconde place, il s'est assuré de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Logan Fontaine l'a imité mais il n'est pas parvenu à monter sur le podium. Malgré un sprint final haletant, le nageur tricolore a hérité de la 4e place.

La journée se conclura par un des temps forts de tout grand championnat d'athlétisme avec les finales des relais 4x100 m femmes (19h30) et hommes (19h47, toutes les deux annoncées sur France 2). Les deux équipes de France sont qualifiées, et les Bleues ont notamment une belle carte à jouer, après avoir signé le troisième temps des séries. A noter que la Jamaïque ne sera pas au rendez-vous chez les hommes, loin des exploits de la génération Usain Bolt.

Les Français à ne pas rater : Magda Wiet-Hénin, B-Girl Syssy, équipe de France hommes de tennis de table

Championne du monde en titre des -67 kg, Magda Wiet-Hénin porte les principaux espoirs français en taekwondo de ces JO. La Nancéienne débutera en huitièmes de finale à 9h09 (annoncés sur France 2) contre l'Américaine Kristina Teachout avant une possible longue journée qui l'emmènerait jusqu'à la finale à 21h19 (annoncée sur France 2).

Nouveau venu de ces JO de Paris, le breaking pourrait faire découvrir à la France entière Sya Dembélé, de son nom de scène B-Girl Syssy. La danseuse est une vraie chance de médaille, elle qui avait décroché le bronze mondial en 2023 à seulement 16 ans. Premières battles à partir de 16 heures, avant une finale à 21h23 (annoncées en intégralité sur la chaîne numérique france.tv Paris 2024 et sur France 2).

Le bronze, c'est aussi ce que pourrait ramener l'équipe de France hommes de tennis de table, à 10 heures contre le Japon (annoncé sur France 3). Les frères Lebrun, Félix et Alexis, et Simon Gauzy vont tenter de marquer l'histoire du ping tricolore. Après le bronze de Félix Lebrun en individuel, une deuxième médaille française dans la même édition des Jeux serait une première historique.

Le programme complet et les finales du jour

Puisqu'il était difficile de ne choisir que trois temps forts, voici les autres grands moments à suivre, notamment pour le clan bleu-blanc-rouge. En haltérophilie, Romain Imadouchène (89 kg) et Marie-Josèphe Fègue (71 kg) font partie des outsiders à la médaille (15 heures et 19h30, annoncés sur France 2). Mêmes rêves pour Marion Borras et Clara Copponi sur le madison en cyclisme sur piste (18h09, annoncés sur France 2). Quatrième à Tokyo, Adrien Bart souhaitera monter d'au moins un cran sur le C1 1 000 m du canoë (demi-finales à 11h30, finale à 13h40, annoncées sur France 2).

Paul Jenft créerait une petite et belle surprise s'il parvenait à se glisser dans le Top 3 de la finale d'escalade "combiné bloc-difficulté" (bloc à 10h15, difficulté à 12h35, annoncés en intégralité sur la chaîne numérique france.tv Paris 2024 et sur France 2). Lui non plus pas forcément attendu à pareille fête, Clément Ducos voudra se mêler à la lutte des géants Karsten Warholm et Rai Benjamin en finale du 400 m haies (21h45, annoncée sur France 2).

L'équipe de France de basket femmes jouera pour sa part sa place en finale face aux redoutables Belges, championnes d'Europe en titre (21 heures, match annoncé sur France 3). Gabriel Tual et Cyréna Samba-Mayela seront respectivement en demi-finales du 800 m (11h30) et du 100 m haies (12h05). Valentin Pradès et Jean-Baptiste Mourcia vont découvrir le nouveau format des demi-finales du pentathlon moderne, entièrement condensé en à peine deux heures (à partir de 13 heures, annoncées sur France 2). Manon Hostens et Vanina Paoletti tenteront de confirmer leurs bons débuts sur le kayak K2 500 m (demi-finales à 11 heures, finale à 13h10, annoncées sur France 2).

Sur quelles chaînes suivre les épreuves sur France Télévisions

Sur France 2, de 9h35 à 12h57, puis de 13h43 à 19h57, et de 20h40 à 23h15

Sur France 3, de 7h25 à 12h02, puis de 12h57 à 19h15, et de 19h57 à 23h50

Sur France 5, de 12h02 à 13h43, et de 19h15 à 20h40

Sur france.tv Paris 2024, dès 8h30