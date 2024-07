Programme des JO 2024 : Madeleine Malonga vise l'or, Simone Biles en reconquête, l'athlétisme entre en piste... Les rendez-vous olympiques du 1er août

Les meilleures chances françaises de podium seront à suivre en escrime et en judo, jeudi, tandis que plusieurs sports collectifs clôturent leur phase de poules et l'athlétisme ouvre ses JO à Paris.

Le sixième jour officiel des Jeux olympiques de Paris 2024 ne sera sans doute pas le plus pourvoyeur de médailles pour la délégation tricolore, mais plusieurs têtes d'affiche des Jeux sont en compétition jeudi 1er août. L'escrime, le judo et les nombreuses équipes de France rythmeront la journée.

Les trois épreuves à ne pas rater : fleuret par équipes, gymnastique artistique, séries de natation

L'escrime française a une nouvelle chance de podium grâce à son collectif de fleuret féminin, qui brigue une deuxième médaille de rang (argent à Tokyo en 2021), après trois décennies de disette, dans la compétition par équipes (premier tour à 11h50, finale à 20h30).

La star du jour sera certainement Simone Biles, quadruple championne olympique de gymnastique artistique à Tokyo, et qui veut reconquérir l'or sur le concours général (18h15). En natation, Florent Manaudou et Léon Marchand auront des séries à passer, avant d'envisager de glaner de nouvelles breloques respectivement en 50 m nage libre (11h18) et en 200 m quatre nages (11h47).

Les trois Français à suivre : Madeleine Malonga, Félix Lebrun

Elle a déjà touché l'or à Tokyo, dans la compétition par équipes, mais la judokate Madeleine Malonga vise cette fois le titre individuel sur les tatamis parisiens. La vice-championne olympique en titre entre en lice à 10h00 en -78 kg, comme Aurélien Diesse en -100 kg.

En natation, le podium serait déjà un immense succès sur le 200 m dos (finale à 20h37) pour Mewen Tomac en cas de qualification mercredi soir en demi-finale. Le nageur tricolore rêve de médaille après avoir échoué au pied du podium aux championnats du monde de Fukuoka en 2023, et une 5e place l'année précédente. Le pongiste Félix Lebrun peut lui s'ouvrir les portes du dernier carré, après sa qualification pour les quarts de finale face à Dimitrij Ovtcharov. Il sera opposé à Yun-Ju Lin (15h) et tentera d'entretenir l'espoir des supporters pris de la "Lebrunmania".

Le programme complet et les finales du jour :

Pour d'autres chances de médailles françaises, il faudra se tourner vers les plans d'eau. En aviron, Elodie Ravera Scaramozzino et Emma Lunatti ont une chance de décrocher une médaille en deux de couple (11h18), après la désillusion de leurs homologues masculins champions olympiques à Tokyo, Hugo Boucheron et Matthieu Androdias éliminés en demi-finale. Le très jeune kayakiste français Titouan Castryck (19 ans), vainqueur de la dernière étape de Coupe du monde sur le site olympique de Vaires-sur-Marne, veut réitérer son exploit aux Jeux de Paris sur le slalom (demi-finale à 15h30, finale à 17h30). Une véritable vague tricolore pourrait aussi déferler sur les quarts de finale de BMX racing hommes (20h00).

Si aucun tricolore n'est encore en lice en tennis, neuf équipes de France fouleront les terrains, constituant le fil rouge de la journée. A suivre notamment, deux rencontres décisives pour la qualification en basket 3x3 femmes (contre l'Azerbaïdjan à 12h30 et le Canada à 22h00) et hommes (contre les Pays-Bas à 14h05 et la Serbie à 22h35). Même enjeu pour les basketteuses à cinq contre le Nigéria (17h15), après leur victoire contre le Canada (73-54).

Sur quelles chaînes suivre les épreuves sur France Télévisions

Sur France 2, dès 9h35

Sur France 3, dès 8h55

Sur France 5, de 12h02 à 13h43 puis de 19h15 à 20h40

Sur france.tv Paris 2024, dès 8h50