Programme des JO 2024 : l'heure d'Armand Duplantis, les Bleus visent la finale en foot, une médaille en triathlon ? Les rendez-vous olympiques du 5 août

La délégation tricolore vient de battre son record de médailles sur une édition des Jeux olympiques (si l'on excepte l'édition exceptionnelle de Paris 1900 et ses 102 breloques) et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les Français pourraient continuer leur moisson très tôt, lundi 5 août, en visant une 45e breloque sur l'épreuve du triathlon par équipes mixte. La journée s'étendra jusqu'à une soirée chargée, avec le concours de la perche en athlétisme, mais aussi la demi-finale de foot entre la France et l'Egypte.

Les trois épreuves à ne pas rater : le triathlon par équipes, la demi-finale de foot France-Egypte et la finale de la perche

N'oubliez pas de mettre votre réveil. Dès 8 heures, sur France 3, vous pourrez suivre le relais mixte de triathlon où vous retrouverez les deux médaillés individuels Cassandre Beaugrand et Léo Bergère. L'arrivée est prévue sur le pont Alexandre III sur les coups de 9h40, avec de bonnes chances de médailles dans cette épreuve où la France avait chipé le bronze à Tokyo.

Un grand moment des Jeux est prévu en athlétisme avec la finale du saut à la perche hommes. La superstar Armand Duplantis est attendue avec impatience. Il tentera peut-être de battre son propre record du monde, fixé à 6,24 m en avril dernier. La finale se déroulera néanmoins sans Renaud Lavillenie, qui a échoué à se qualifier pour les JO, et sans Thibaut Collet, éliminé au tour précédent.

Si vous êtes à la chasse à la médaille française, on vous conseille d'allumer votre télévision avant 21 heures, sur France 3. L'équipe de France masculine de football coachée par Thierry Henry joue sa place en finale du tournoi olympique face à l'Egypte. En cas de victoire, une nouvelle médaille sera assurée pour la délégation tricolore même si elle ne tombera pas officiellement. Les footballeurs, eux, ne rêvent que de l'or, quarante ans après le sacre de leurs glorieux prédécesseurs en 1984 à Los Angeles.

Les trois Français à suivre : Koumba Larroque, Mélina Robert-Michon et Rénelle Lamote

Trois ans après sa désillusion à Tokyo, Koumba Larroque est de retour pour jouer les premiers rôles en lutte, dans la catégorie des -68 kg. La vice-championne du monde 2018 et championne d'Europe 2021 entre en lice aux alentours de 15 heures sur France 2. Si tout se passe bien, elle enchaînera avec un quart de finale (vers 16h30) et une demi-finale (vers 21h40).

L'éternelle Mélina Robert-Michon (45 ans) va-t-elle nous refaire le coup de Rio, où elle avait décroché l'argent ? La porte-drapeau de la délégation tricolore devrait vivre ses derniers moments aux Jeux olympiques, elle qui est de la partie depuis Sydney 2000. Elle ne fait pas partie des favorites à la médaille dans la finale du lancer du disque, mais sait-on jamais.

Enfin, Rénelle Lamote disputera la finale du 800 m (21h47). La triple médaillée d'argent aux championnats d'Europe espère glaner la première médaille olympique de sa carrière, mais la tâche s'annonce ardue.

Le programme complet et les finales du jour :

Le matin, pendant l'épreuve de triathlon par équipes mixte, la paire Lucie Anastassiou et Eric Delaunay tentera de se qualifier pour la finale du skeet par équipes (qualifications le matin, finale à partir de 15 heures). En athlétisme, beaucoup de Français entreront en lice : Clément Ducos, Wilfried Happio et Ludvy Vaillant sur 400 m haies (10h05), Lolasson Djouhan et Tom Reus au lancer du disque (10h10), Marie-Julie Bonnin et Ninon Chapelle en saut à la perche (10h40). Shana Grebo passera par les repêchages du 400 m haies (10h50).

On sonnera aussi le début des épreuves d'escalade. Sam Avezou et Paul Jenft sont attendus en demi-finales du bloc (10 heures), quand Manon Lebon et Capucine Viglione tenteront de passer les qualifications de la vitesse chez les femmes (13 heures). La natation artistique pointera le bout de son nez à 19 heures. Il sera également possible de suivre les qualifications de l'épreuve de jumping équestre avec Simon Delestre, Julien Epaillard, Olivier Perreau (les trois médaillés du concours complet par équipes) et Kévin Staut. En tennis de table, les équipes féminine et masculine tricolores feront leur entrée en lice, respectivement à 15 heures et 20 heures.

En début d'après-midi, la star américaine Simone Biles aura l'occasion d'ajouter deux nouvelles médailles à son riche palmarès. Elle est alignée sur les finales à la poutre (12h36) et au sol (14h20). Ne perdons pas de vue non plus le quart de finale de volley hommes entre la France et l'Allemagne (17 heures). Dans cette fin d'après-midi débuteront les épreuves de cyclisme sur piste (à partir de 17 heures). En plus de la perche, la riche soirée d'athlétisme comprendra du 3000 m steeple hommes (19h04), le 1er tour du 200 m masculin (19h55), les demi-finales du 200 m femmes (20h45), la finale du 5 000 m femmes (21h10) et celle du 800 m (21h45).