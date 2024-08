Programme des JO 2024 : handball, basket, volley, les Bleus se rêvent en or… Les rendez-vous olympiques du 10 août

Après deux semaines à semer les rêves, c'est l'heure de la récolte des médailles. La France va garnir un peu plus son nombre de médailles dans ces Jeux olympiques de Paris, samedi 10 août. Trois sont déjà assurées grâce aux sports collectifs. Mais le total pourrait bien ne pas s'arrêter là, tant la journée est riche en opportunités et rendez-vous à suivre.

Les trois épreuves à ne pas rater : marathon hommes, escalade combiné femmes, relais 4x400 m

Cette journée faste débutera dès 8 heures dans les rues parisiennes et vers Versailles avec le marathon hommes (annoncé sur France 3). Le Kényan Eliud Kipchoge vise un troisième sacre consécutif, du jamais-vu dans l'histoire des JO. A 40 ans, l'exploit serait majuscule, autant que le parcours s'annonce grandiose et compliqué, avec un dénivelé rare pour un marathon de cette envergure.

Ça grimpera fort aussi en première partie de journée du côté du Bourget (Seine-Saint-Denis) avec le spectaculaire combiné bloc-difficulté d'escalade femmes (bloc à 10h15, difficulté à 12h35, en intégralité sur la chaîne numérique france.tv Paris 2024 et sur France 2). La Française Oriane Bertone peut viser une médaille et a le talent pour faire encore mieux que sa 5e place en demi-finale.

Paris 2024 - Escalade : Oriane Bertone assure sa place en finale

Cette journée frénétique se conclura notamment par les relais 4x400 m d'athlétisme au Stade de France. Les équipes de France hommes et femmes se sont qualifiées pour les finales (21 heures et 21h14, annoncé sur France 2). Les Bleus ont remporté leur série vendredi, tandis que leurs homologues féminines ont signé le troisième temps.

Les trois équipes de France à ne pas rater : volley hommes, handball femmes, basket hommes

Il y a comme un air de déjà-vu. Les trois équipes de France, déjà en finale de leur discipline à Tokyo, sont de retour pour jouer la médaille d'or. Les volleyeurs (13 heures, annoncé sur France 3, puis France 2), puis les handballeuses (15 heures, annoncé sur France 2) tenteront de conserver leur titre olympique. Les premiers affrontent la Pologne, championne d'Europe en titre et autrice d'un parcours compliqué, façon… France 2021.

Les Bleues du hand voudront aller au bout de leur compétition, avec une finale face à la Norvège, à 15 heures à Villeneuve-d'Ascq (Nord), la même affiche que lors de leur titre au Mondial 2023.

Paris 2024 - Handball : le résumé de Suède - France

L'équipe de France hommes de basket cherchera, elle, à réaliser l'affront ultime : faire tomber l'ogre américain, dans une revanche de la finale de Tokyo. Les Tricolores y sont déjà parvenus, lors de la Coupe du monde 2019, puis lors de la phase de poules des JO 2021. La victoire in extremis face à la Serbie en demi-finales confirme que Team USA n'est pas invincible, quand les Bleus arrivent, eux, lancés.

Le programme complet et les finales du jour

Vous voulez d'autres chances de médailles françaises ? Faites votre choix parmi la sélection suivante. Valentin Prades et Jean-Baptiste Mourcia sont en finale du pentathlon moderne (à partir de 17h30 sur France 2). Althéa Laurin, championne du monde 2023 des poids moyens, vise mieux que son bronze de Tokyo 2021 en taekwondo +67 kg (8es de finale à 9h09 contre la Tadjike Munira Abdusalomova, finale à 21h37, annoncés sur France 2).

Après son titre de l'omnium, Benjamin Thomas peut espérer une deuxième médaille sur la piste de Saint-Quentin-en-Yvelines, cette fois sur la madison avec Thomas Boudat (17h59, annoncé sur France 2). Céline Boutier devra signer une grosse dernière journée pour remonter sur le podium du golf féminin (à partir de 9 heures, annoncé sur France 3).

Du côté du break, Danis Civil et Gaëtan Alin, alias Dany Dann et Lagaet voudront se mêler à la lutte avec des premières battles à 16h11 avant une éventuelle finale à 21h29 (annoncés en intégralité sur la chaîne numérique france.tv Paris 2024 et sur France 2). Maxime Beaumont en kayak K1 1 000 mètres (demi-finale à 11h10, finale à 13h10), et Manon Hostens en K1 500 mètres (demi-finale à 10h30, finale à 12h40, annoncés sur France 2) tenteront de redonner le sourire à l'équipe de France de canoë-kayak.

En athlétisme, le programme sera tout aussi costaud avec les finales de Gabriel Tual sur 800 m (19h05, tous annoncés sur France 2) et de Cyréna Samba-Mayela sur 100 m haies (19h35), les deux meilleures chances des Bleus en individuel. A suivre également, les finales du saut en hauteur hommes (19 heures), du javelot femmes (19h30), du 5 000 m hommes (19h50) avec Hugo Hay et Yann Schrub, et du 1 500 m femmes, avec la recordwoman du monde Faith Kipyegon et la Française Agathe Guillemot (20h15).

Sur quelles chaînes suivre les épreuves sur France Télévisions

Sur France 2, de 9h35 à 12h57, puis de 13h29 à 19h57, et de 20h40 à 23h15

Sur France 3, de 7h55 à 12h03, puis de 12h57 à 19h17, et de 19h57 à 23h50

Sur France 5, de 12h03 à 13h29, et de 19h17 à 20h40

Sur france.tv Paris 2024, dès 8h30