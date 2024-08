Programme des JO 2024 : 100 mètres hommes, choc Djokovic-Alcaraz, Marchand encore en or ? Les rendez-vous olympiques du 4 août

Ce dimanche 4 août, c'est jour des seigneurs de ces Jeux olympiques de Paris 2024. Des tartans aux bassins, des pistes aux rues parisiennes, il va y avoir encore du sport partout et à toute heure dans ces JO de Paris. La France peut espérer de nouvelles médailles, portée par son Dieu de l'Olympe Léon Marchand. La soirée aura pour point d'orgue la grand-messe de l'olympisme, le 100 mètres en athlétisme.

Les trois épreuves à ne pas rater : relais 4x100m 4 nages, 100m hommes, finale simple

Et si un relais français en quatre nages décrochait la première médaille olympique de l'histoire de la natation française dans cette épreuve (19h10, annoncé sur France2) ? Et si Léon Marchand allait chercher un nouveau sacre, cette fois collectif, pour le dernier jour de la natation dans ces Jeux olympiques de Paris ? C'est tout sauf impensable, alors que les Bleus ont signé le meilleur temps de séries samedi matin tout en n'étant pas avec leur composition optimale, sans Maxime Grousset sur le papillon, ni Florent Manaudou en nage libre.

Aller vite sera le thème de la soirée puisqu'au Stade de France, ce sera l'heure des meilleurs sprinteurs de la planète sur le 100 mètres (demi-finales à 20h00, finale à 21h50, annoncés sur France 2). L'Américain Noah Lyles voudra débuter sa mission de quatre médailles d'or. A moins qu'une surprise aussi retentissante que le titre de l'Italien Marcell Jacobs à Tokyo ne vienne secouer l'athlétisme.

Des ondes de choc, il y en aura également plus tôt à Roland-Garros. La finale rêvée entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz (à partir de 12h00 en deuxième rotation, annoncé sur France 3) est désormais réalité. Avant d'être un jour peut-être celle du tournoi du Grand Chelem parisien, une médaille d'or en simples est au bout de cette affiche d'exception, qui a jusque-là vu une égalité parfaite, trois victoires pour chacun des deux hommes.

Les trois Français à suivre : Félix Lebrun, équipe de France de handball, équipe de France de fleuret

Il rêvait secrètement d'un peu plus grand, mais Félix Lebrun peut déjà décrocher une première médaille olympique avant même de devenir majeur. Le pongiste tricolore affronte le Brésilien Hugo Calderano pour le bronze (13h30, annoncé sur France 2). Il pourra demander éventuellement quelques tuyaux à son frère Alexis, battu sèchement en huitièmes de finale par Calderano.

Ce n'est pas encore une rencontre pour la médaille mais presque un match couperet que vont disputer les Bleus du handball. Les champions olympiques en titre affrontent la Hongrie (16h00, annoncé sur France 3) pour le dernier match de la phase de groupes. Une défaite et la France quitterait à la surprise générale son tournoi, une victoire et les quarts de finale seront assurés, bien qu'avec un tableau difficile en vue.

Plus tôt, une autre équipe de France aura envie de montrer un autre visage. Les Bleus du fleuret par équipes tireront avec un fort goût de revanche après l'individuel en deçà des attentes : Maxime Pauty et Enzo Lefort, éliminés en 8es, Julien Mertine, dès son entrée en lice en 32es de finale. Les trois hommes ont un titre olympique de Tokyo à défendre.

Le programme complet et les finales du jour

De nombreux Français auront gros à jouer. Les nageurs David Aubry et Damien Joly en finale du 1 500 mètres (18h37, annoncé sur France 2) font figure d'outsiders à la médaille, tout comme Baptiste Addis et Thomas Chirault sur l'épreuve individuelle du tir à l'arc (huitièmes de finale à partir de 9h30, finale à 14h46, annoncés sur France 2). Tir encore, avec Lucie Anastassiou sur le skeet femmes (à partir de 9h00, puis finale à 15h30, annoncés sur France 2). Les surfeurs, Johanne Defay et Kauli Vaast, espéraient que la météo serait au rendez-vous pour participer aux demi-finales puis aux finales des épreuves de surf , mais devront patienter jusqu'à lundi (à partir de 19 heures).

Pauline Basquin tentera de bien figurer en finale du dressage individuel en équitation (10h00, annoncé sur France 2) tout comme les cyclistes Victoire Berteau, Audrey Cordon Ragot et Juliette Labous pour la course en ligne (14h00, annoncé sur France 3). La boxe française espérera une nouvelle grande journée avec les demi-finales de Billal Bennama (12h20), Sofiane Oumiha (12h36) et Davina Michel (16h02, tous annoncés sur France 2).

Parmi les grands moments possibles ce dimanche, l'Ukrianienne Yaroslava Mahuchikh pourrait signer un nouveau record du monde en saut en hauteur (19h50, annoncé sur France 2), elle qui avait signé 2,10m le 7 juillet 2024, déjà à Paris.

Sur quelles chaînes suivre les épreuves sur France Télévisions

Sur France 2, de 12h00 à 12h57, puis de 13h29 à 19h57, et de 20h40 à 23h15

Sur France 3, dès 8h25 à 12h13, puis de 12h57 à 19h15, et de 19h57 à 23h50

Sur France 5, de 8h55 à 12h00, puis de 12h13 à 13h29, et de 19h15 à 20h40

Sur france.tv Paris 2024, dès 8h30