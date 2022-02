Programme des JO 2022 : Quentin Fillon Maillet pour l'histoire, les biathlètes bleues et le skicross pour une médaille... A quelle heure et sur quelles chaînes suivre les épreuves de vendredi

Point d'orgue de ce vendredi, Quentin Fillon Maillet vise une sixième médaille en six courses sur la mass start hommes.

(KMSP via AFP)

Les Jeux olympiques de Pékin 2022 se poursuivent, vendredi 18 février. Une journée marquée par la mass start hommes en biathlon lors de laquelle Quentin Fillon Maillet, déjà historique, tentera de décrocher une sixième médaille en six courses dans ces Jeux.

Plus tôt dans la journée, d'autres médailles pourraient venir du skicross. Jean-Frédéric Chapuis, médaillé d'or lors du triplé français en 2014 fait toujours partie de cette délégation et entend bien faire le doublé. Hockey sur glace, curling, bobsleigh et patinage artistique seront également au programme.

5h10 : Hockey sur glace - demi-finales sur France 2 et France 3

Les Slovaques, tombeurs des Américains aux tirs au but en quarts de finale mercredi, retrouvent la Finlande en demi-finale dès 5h10. Les Finlandais, champions du monde en 2019 font office de favoris et espérer une première médaille d'or olympique. L'autre demi-finale opposera les Suédois aux champions olympiques en titre russes. Une rencontre à suivre dès 14h10.

7h00 : Skicross sur France 3

Rentrés bredouilles de Pyeongchang, les Français du skicross espèrent retrouver les médailles comme à Sotchi, en 2014, où ils avaient réalisé un triplé historique. Jean-Frédéric Chapuis, médaillé d'or lors de cet exploit, est toujours là. Il sera accompagné de Terence Tchiknavorian et Bastien Midol, sur le podium du classement général de la Coupe du monde, ainsi que de François Place. Les huitièmes de finale débuteront à 7h00. La finale est prévue aux alentours de 8h20.

8h00 : Biathlon - mass start femmes (12.5 km) à suivre sur France 3

Avancée d'une journée, la mass-start féminine précédera la course masculine. Une dernière occasion pour les biathlètes tricolores, Anaïs Chevalier-Bouchet, Justine Braisaz-Bouchet, Anaïs Bescond et Julia Simon, déçues par leur 6e place en relais mercredi, de s'emparer d'une nouvelle médaille. Julia Simon avait pris la 2e place au Grand-Bornand en Coupe du monde, le 19 décembre dernier, alors que Anaïs Chevalier-Bouchet, en argent sur l'individuel, avait fini 3e à Antholz-Anterselva le 23 janvier, lors de la dernière course avant les JO.

10h00 : Biathlon - mass start hommes (15 km) à suivre sur France 3

Dernier tour d'honneur pour Quentin Fillon Maillet. Médaillé à cinq reprises (trois en argent, deux en or), le Français pourrait monter sur un sixième podium en autant de courses, vendredi. Face à lui, les frères Boe, les Suédois revanchards et ses coéquipiers Emilien Jacquelin, Simon Desthieux et Fabien Claude veulent aussi se placer pour bien finir cette quinzaine olympique.

L'intégralité des Jeux sur France Télévisions

Lors de cette nouvelle journée des JO d'hiver 2022, vous pourrez aussi suivre ou découvrir d'autres sports comme le patinage de vitesse, le saut à ski ou encore le skeleton... Du vendredi 4 février au dimanche 20 février 2022, découvrez le programme quotidien des Jeux olympiques d'hiver de Pékin sur franceinfo: sport.

Vous pourrez suivre en direct les Jeux olympiques sur France 2 et France 3, ainsi que sur la plateforme france.tv du début à la fin des épreuves. Tous les jours, retrouvez également le magazine JO Club de 17h30 à 18h30 sur France 2, ainsi que TLS Journal des JO de 20h05 à 20h20 sur France 3. Sans oublier l'émission Stade 2, tous les dimanches de 20h05 à 21h00 sur France 3.