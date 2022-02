Programme des JO 2022 : Kevin Rolland vise la finale en halfpipe, la dernière chance pour Mikaela Shiffrin... A quelle heure et sur quelles chaînes suivre les épreuves de jeudi ?

Les Jeux olympiques de Pékin 2022 se poursuivent, jeudi 17 février. Les athlètes tricolores seront encore au rendez-vous, comme le porte-drapeau français, Kevin Rolland. Le skieur de La Plagne tentera de se qualifier en ski acrobatique halfpipe à partir de 5h30.

Avant ça, la journée commence dès 2h05 avec du curling hommes au centre aquatique national de Pékin. Le combiné alpin femmes sera l'une des épreuves phare de ce jeudi, avec une belle lutte pour le podium et des espoirs de médaille pour l'Américaine Mikaela Shiffrin, qui a vécu un début chaotique à Pékin.

3h30 et 7h : ski alpin - combiné alpin femmes sur France 2 puis France 3

Après la victoire de Johannes Strolz chez les hommes, c'est au tour des femmes de s'élancer dans le combiné alpin. Cette discipline associe deux courses : la descente (à partir de 3h30) et le slalom (à partir de 7h). En 2018, la Suissesse Michelle Gisin s'était imposée devant Mikaela Shiffrin. Entre temps, l'Américaine est devenue championne du monde de la discipline en 2021 et aura à cœur d'accrocher une médaille après son début de Jeux très compliqué.

5h10 : hockey sur glace - finale femmes sur France 2

C'est une finale très attendue entre deux grandes nations du hockey sur glace : les Etats-Unis et le Canada. Remake de la finale aux Jeux de 2018, remportée par les Américaines, cette rencontre s'annonce intense entre deux effectifs de qualité. Les Canadiennes, en véritable rouleau compresseur, ont largement dominé leur quart de finale face à la Suède (11-0) et leur demi-finale contre la Suisse (10-3). Les joueuses de Troy Ryan tenteront de continuer sur leur lancée face aux USA, leur adversaire historique.

5h30 : ski acrobatique - qualifications freeski halfpipe hommes sur France 2

Le porte-drapeau français, Kevin Rolland entre en piste ce jeudi dans les qualifications du freeski halfpipe. Médaillé de bronze à Sotchi, le natif de Bourg-Saint-Maurice revient de loin après sa lourde chute en 2019, où il avait frôlé la mort. Le skieur de 32 ans, qui prend cette participation aux jeux comme "une bonne revanche" sur son accident, aura l'occasion de se faire plaisir sur ses troisièmes Jeux olympiques, et pourquoi pas espérer une médaille !

4h30 et 7h : ski acrobatique - ski cross femmes sur France 2 puis France 3

Les Françaises seront aussi au rendez-vous en ski cross, ce jeudi. Arrivée 6e lors des JO 2018, Alizée Baron est montée en puissance lors de la saison 2020-2021. Avec une troisième place lors des championnats du monde, l'athlète de 29 ans semble être dans une forme olympique et peut rêver d'une médaille dans sa discipline de prédilection. Jade Grillet-Aubert, 24 ans, sera aussi de la partie.

9h et 12h : combiné nordique - compétition par équipes sur France 3 puis France 2

Après les épreuves individuelles sur grand tremplin et les prestations satisfaisantes de Matteo Baud (21e) et Antoine Gérard (14e), les Français seront présents sur la compétition par équipes en Gundersen grand tremplin/4x5 km fond. En 2018, les Bleus s'étaient adjugé la 5e place de l'épreuve. L'Allemagne et la Norvège sont les deux grands favoris et devraient se livrer un duel intense.

L'intégralité des Jeux sur France Télévisions

Lors de cette nouvelle journée des JO d'hiver 2022, vous pourrez aussi suivre ou découvrir d'autres sports comme le curling, le patinage artistique ou le patinage de vitesse... Du vendredi 4 février au dimanche 20 février 2022, découvrez le programme quotidien des Jeux olympiques d'hiver de Pékin sur franceinfo: sport.

Vous pourrez suivre en direct les Jeux olympiques sur France 2 et France 3, ainsi que sur la plateforme france.tv du début à la fin des épreuves. Tous les jours, retrouvez également le magazine JO Club de 17h30 à 18h30 sur France 2, ainsi que TLS Journal des JO de 20h05 à 20h20 sur France 3. Sans oublier l'émission Stade 2, tous les dimanches de 20h05 à 21h00 sur France 3.