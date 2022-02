Programme des JO 2022 : Kevin Rolland en finale du halfpipe, ski alpin par équipes... À quelle heure et sur quelles chaînes suivre les épreuves de samedi ?

La dernière journée complète des Jeux olympiques de Pékin pourrait être belle pour les Français. Kevin Rolland ouvrira le bal à Zhangjiakou pour la finale de l'épreuve de ski acrobatique halfpipe. Le porte-drapeau de la délégation française s'est classé au dixième rang des qualifications. Dans une finale où rien n'est joué d'avance, le Savoyard tentera crânement sa chance pour conquérir une deuxième médaille olympique (après le bronze de Sotchi, en 2014).

Plus tard, les skieurs et skieuses alpins franchiront une dernière fois le portillon de départ de Yanqing pour l'épreuve par équipes. L'objectif est de faire mieux qu'il y a quatre ans (quatrième place) pour aller chercher une médaille. Juste après, les fondeurs français seront présents en nombre sur le 50 km libre pour créer la surprise. Quant à Margot Boch et Carla Sénéchal, elles tenteront de finir en beauté l'épreuve de bob à deux. Découvrez le programme complet.

2h30 : ski acrobatique finale halfpipe hommes à suivre sur France 2

Face aux cadors américains, Kevin Rolland aura fort à faire. Mais le Plagnard a prévenu juste après les qualifications : une finale rebat complètement les cartes, tout est possible et il va "jouer, parce [qu'il est] aux Jeux". Dixième des qualifications, le médaillé de bronze de Sotchi peut créer la surprise dans le pipe de Zhangjiakou.

3 heures : ski alpin par équipes mixtes à suivre sur France 2

Et si elle était là, la quatrième médaille du ski alpin français aux Jeux olympiques de Pékin ? En tout cas, les chances de médailles sont importantes pour le clan français avec une équipe composée de Tessa Worley, Coralie Frasse-Sombet, Mathieu Faivre et Alexis Pinturault à Yanqing. Quatrièmes en 2018 à Pyeongchang, il va y avoir comme un parfum de revanche pour les Tricolores sur ces slaloms géants minimalistes.

7 heures : ski de fond 50 km hommes à suivre sur France 3

Les Français ont la caisse ! Adrien Backscheider, qui disputera là sa seule course des Jeux olympiques, s'est préparé spécifiquement pour ce 50 km en style libre (skating). À ses côtés, Maurice Manificat, Clément Parisse et Jules Lapierre seront alignés pour tenter de rivaliser avec les cadors russes et norvégiens.

12 heures : programme libre du patinage en couple sur France 2

Trois couples russes et deux couples chinois aux cinq premières places. La médaille d'or du couple se jouera entre ces deux nations, après le programme court dominé de peu par le duo Wenjing Sui-Cong Han (84,41 points) devant les Russes Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov (84,25 points) et Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov. Vice-champions olympiques il y a quatre ans et vice-champions du monde cette année, les Chinois rêvent de l'or.

13 heures : bob à deux femmes à suivre sur France 3

Margot Boch, pilote, et Carla Sénéchal, pousseuse, pointent au 17e rang après les deux premières manches de vendredi. Les Françaises voudront grignoter quelques positions pour aller titiller les meilleures mondiales.

L'intégralité des Jeux sur France Télévisions

Lors de cette nouvelle journée des JO d'hiver 2022, vous pourrez aussi suivre ou découvrir d'autres sports comme le patinage de vitesse, le saut à ski ou encore le skeleton... Du vendredi 4 février au dimanche 20 février 2022, découvrez le programme quotidien des Jeux olympiques d'hiver de Pékin sur franceinfo: sport.

Vous pourrez suivre en direct les Jeux olympiques sur France 2 et France 3, ainsi que sur la plateforme france.tv du début à la fin des épreuves. Tous les jours, retrouvez également le magazine JO Club de 17h30 à 18h30 sur France 2, ainsi que "Tout le sport Journal des JO" de 20h05 à 20h20 sur France 3. Sans oublier l'émission "Stade 2", tous les dimanches de 20h05 à 21 heures sur France 3.