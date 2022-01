Pékin : des Jeux olympiques sous bulle sanitaire

Aux abords du stade olympique, la bulle est en place, hermétique, fermée et bien gardée. Pendant les Jeux, seuls les athlètes, organisateurs et volontaires pourront être à l’intérieur de cette zone, les autres resteront de l’autre côté du grillage. L’idée est d’éviter toute possibilité de transmission du virus, surtout, selon les autorités, avec ces athlètes venus de l’étranger où le Covid-19 court.

Aucun spectateur

Pris en main dès l’aéroport, les participants ne sortiront pas de la bulle à Pékin et sur les deux autres lieux, Yanqing et Zhanggjiakou. Et sur les routes qui relient les sites, une voie olympique a été mise en place pour les participants, dans des véhicules bien identifiés. À l’intérieur de la bulle, où les entraînements ont commencé, port du masque obligatoire, contrôle de température et tests PCR quotidiens sont exigés. Il n’y aura aucun spectateur dans la bulle.