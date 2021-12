JO de Pékin : les conditions sanitaires seront strictes "mais les athlètes sont préparés à cette conjoncture", assure le directeur du Pôle Olympique

À moins de 40 jours des Jeux Olympiques de Pékin, alors que la Chine durcit les règles face à l’épidémie de Covid-19 et l’émergence du variant Omicron, le chef de mission adjoint de Pékin 2022 se veut rassurant. Sur franceinfo lundi 27 décembre, André-Pierre Goubert explique que la délégation sera "dans une bulle", soumise à des règles sanitaires strictes, comme l’interdiction de conduire et des prises de températures régulières. Mais le directeur du Pôle Olympique assure que "toute la délégation est vaccinée" et que l’état d’esprit des athlètes "est bon". Il craint néanmoins que les athlètes tombent malades "avant les Jeux", puisqu’il faut "absolument être négatif pour pouvoir partir".

Franceinfo : Dans quelles conditions les sportifs français vont-ils être accueillis ?

Pierre Goubert : Ils vont être accueillis dans des conditions qu'on connaît puisqu'on les a vécues à Tokyo. Donc ce sont à peu près les mêmes, sauf que cette fois-ci, on va être dans une bulle, contrairement à Tokyo où les bulles étaient relativement ouvertes. Par exemple, nous avions le droit de conduire, pour pouvoir nous déplacer du village à un site. Là, c’est hors de question, on ne sera pas autorisés à conduire. Nous devrons utiliser uniquement les transports mis en place par le comité d'organisation. Mais les athlètes sont préparés à cette conjoncture. Nous avons déjà eu quelques réunions avec l'encadrement des athlètes. Et le process qui va être mis en place est bien défini.

Connaissez-vous déjà les mesures sanitaires précises qui seront appliquées ?

Bien sûr. Il y aura un suivi sanitaire quatorze jours avant le départ pour tous les membres accrédités de la délégation, que ce soit les athlètes, les officiels, les entraîneurs, les médecins. Ce suivi médical consiste à des prises de températures régulières, à indiquer dans une application. Ensuite, deux tests avant le départ, un test à 96 heures et un test à 72 heures, dans un laboratoire agréé par les autorités chinoises qui permettra, par la suite, à l'ambassade de France ou au consulat là de pouvoir délivrer la fameuse "Green Card", qui sera obligatoire pour pouvoir embarquer.

Devrez-vous vous isoler une fois sur place ?

Non, il n'y a pas d'isolement. La seule clause qui est impérative, c'est d'être vacciné. Pour une personne qui ne serait pas vaccinée, c'est pratiquement mission impossible d'aller aux Jeux puisqu'il faut faire 21 jours de quarantaine. Et quand on connaît le programme des sportifs, notamment dans les sports d'hiver, 21 jours avant d’entrer aux Jeux, c'est tout à fait impossible. Nous avons fait un recensement et toute la délégation est vaccinée, bien sûr.

À moins de 40 jours des Jeux, quel est l'état d'esprit qui règne au sein de la délégation française ?

L'état d'esprit est bon. Les athlètes sont pour l'instant loin de ces préoccupations, même s'ils sont sensibilisés sur cette problématique. Mais la priorité, c'est que les athlètes puissent se préparer. Après, l'encadrement est parfaitement au fait des mesures qui seront appliquées individuellement. Donc je dirais qu’à quinze jours des Jeux, on s'y préparera sérieusement.

Craignez-vous de voir les athlètes tomber malades au moment de ces Jeux ?

Bien sûr. Mais la crainte, c'est surtout avant les Jeux, puisqu'il faut absolument être négatif pour pouvoir partir. Et la crainte, ce serait d'avoir un athlète positif peu de temps avant le départ, dans les 96 heures, ce qui pourrait effectivement remettre en question son départ. Donc vraiment, c’est vigilance et respect des barrières en permanence. Et les athlètes font très attention puisque ce sont les JO qui sont en jeu pour eux.