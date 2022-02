JO 2022 : Pékin allume la flamme et lance la compétition

Une pluie de 91 flocons en ouverture des Jeux olympiques d'hiver de Pékin, vendredi 4 février. 91, c'est le nombre de pays qui participent à la compétition cette année. La cérémonie d'ouverture fut sobre, tout en lumières et en symboles, comme ce vert, qui évoque le printemps à venir et la jeunesse.

Presque pas de public

Hélas, à cause du Covid, le président chinois, Xi Jinping a été contraint de déclarer l'ouverture des Jeux devant un public assez peu impressionnant, uniquement composé du personnel des diverses délégations et d'officiels. Parmi eux, on comptait Vladimir Poutine, le président russe, filmé au moment où défilaient les athlètes ukrainiens. Les Bleus, menés par leurs porte-drapeaux Tessa Worley et Kevin Rolland, ont défilé en V, comme victoire. Les Chinois, eux, n'ont hélas pu suivre cette cérémonie qu'à la télévision. Mais l'enthousiasme était intact chez certains.