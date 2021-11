JO 2022 : face aux menaces de boycott diplomatique des Etats-Unis, la Chine riposte

L'affrontement diplomatique entre les États-Unis et la Chine se fait aussi dans le monde du sport. Et c'est au tour de l'Empire du Milieu de riposter. Vendredi 19 novembre, la Chine a rejeté la menace de boycott diplomatique des JO de Pékin évoquée la veille par Joe Biden pour protester contre les violations des droits de l'Homme en Chine.

The United States is considering a diplomatic boycott of the Beijing Olympics, President Joe Biden confirmed, a move that would be aimed at protesting China's human rights record https://t.co/abiUoQIfUQ pic.twitter.com/c3k2d2GH0I