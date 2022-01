franceinfo junior. Comment vont se passer les JO d'hiver de Pékin 2022 avec le Covid ?

Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

Estelle Faure et Marie Bernardeau

franceinfo junior Du lundi au jeudi à 14h21 et 16h21

À trois semaines des Jeux olympiques d'hiver qui se dérouleront à Pékin en Chine, du 4 au 20 février, les élèves de la classe de CM1 de l’école élémentaire Eustache Varet de Violaines, dans les Hauts-de-France, posent leurs questions à Sébastien Berriot, correspondant de Radio France en Asie.

Beaucoup de pays seront absents de la manifestation et Lucas se demande, "Qu'est-ce qu'un boycott diplomatique ?". Ensuite il voudrait savoir, "Quels sports vont être pratiqués ?" et "Est-ce que les Jeux olympiques peuvent être annulés à cause du Covid ?".

"Bonjour, je m'appelle Maëli, j'ai 9 ans et j'adore le sport. J'ai une question comment cela va-t-il se passer avec le Covid ?" Maëli sur franceinfo

Timothé s'interroge, "Est-ce que les sportifs sont obligés d'être vaccinés ?". Et enfin, une question importante pour l'ambiance des J.O, "Est-ce qu'il y aura du public ?".





Sur cette page, réécoutez toutes les questions des enfants et cette émission franceinfo junior.