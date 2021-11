Disparition de Peng Shuai : à quelques mois des JO d'hiver à Pékin, le CIO reste silencieux

"Il faut qu’on soit mobilisés et que le comité olympique se réveille à quelques mois des JO d’hiver en Chine". En marge du Masters de double qu'il dispute avec son compatriote Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut n'a pas hésité à tirer la sonnette d'alarme. Comme beaucoup, le joueur français s'étonne, et s'inquiète, du mutisme du CIO à propos de la disparition de Peng Shuai.

Cette dernière n'a plus donné signe de vie depuis maintenant dix jours après qu'elle a annoncé, sur un réseau social, avoir été la victime d'une agression sexuelle de la part de Zhang Gaoli, ancien vice-premier ministre du parti communiste.

The fact that Peng Shuai is missing is not only the WTA's problem. We are all concerned. @atptour @ITFTennis #whereispengshuai #stopthesilence https://t.co/juunFXnuSK