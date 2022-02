JO 2022 : "C'était le moment pour lequel on travaillait", résument Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, très émus après leur médaille d'or

Pour leur première réaction à France Télévisions, après leur sacre en danse sur glace lundi, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont fait part de toute leur émotion et d'un certain soulagement.

Ils sont allés au bout de leur rêve. Au bout de ce que le patinage artistique et la danse sur glace peuvent offrir comme palmarès. Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ne pouvaient espérer mieux, lundi 14 février aux Jeux de Pékin, au terme d'un programme libre de toute beauté, synonyme de titre olympique. "On a du mal à réaliser ce qui nous arrive en ce moment" a admis Papadakis pour sa première réaction, au micro de France Télévisions.

Encore émus, les deux danseurs tricolores ont autant exprimé leur satisfaction que leur soulagement après quatre années difficiles. En 2018, le titre olympique leur avait échappé, notamment suite à un problème de couture sur la tenue de Papadakis durant la danse rythmique. Leur préparation, passée au Canada, et largement perturbée par le Covid-19, a été un défi un peu plus grand encore à surmonter. "C'était quatre années qui ont paru très longues et très difficiles, parce que c'était le moment pour lequel on travaillait, a expliqué la patineuse. On a fait honneur à ces quatre dernières années. On est super heureux."

En tête après la danse rythmique, le duo français n'avait pas pour autant concours gagné. Mais ils ont su surmonter la pression et les attentes, les leurs comme celles des observateurs. "Je pense que je n'ai jamais été autant stressé de ma vie, a souri Guillaume Cizeron. Mais il y avait une certaine sérénité parce qu'on sait qu'on peut faire confiance à notre entraînement. On peut se faire confiance sur la glace. Tout cet entraînement, ces 17-18 années de partenariat ensemble, de moments sur la glace… On avait tout ce bagage sur lequel se reposer."

Dans leur bulle avant de rentrer sur la glace, Papdakis et Cizeron ne se sont focalisés que sur leur performance pour aller chercher cette médaille qu'ils chérissaient tant. "On installe l'énergie du programme avant qu'il ne débute. On essaie de se connecter, cela crée une sorte de bouclier sur tout ce qui se passe autour." Une orbe dorée à jamais dans l'histoire du sport français.