Vidéo Paris 2024 : vivez la soirée de présentation du festival "Sport en Seine" à J-1 000 des Jeux olympiques

En partenariat avec "L'Equipe" et France Télévision, franceinfo a présenté jeudi soir "Sport en Seine", le premier festival dédié à imaginer l’avenir du sport. Il se tiendra le 22 septembre 2022.

Le compte à rebours a commencé pour Paris 2024 : samedi 30 octobre nous serons à 1 000 jours du début des Jeux olympiques. L'occasion pour Radio France, l'Equipe et France Télévision de présenter "Sport en Seine" , jeudi 28 octobre, au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique.

Cette soirée a été l'occasion de présenter l'ambition de ce festival dédié à imaginer l'avenir du sport, de revenir sur les exploits des athlètes olympiques et paralympiques de Tokyo avec la présence notamment de Roxana Maracineanu, ministre déléguée chargée des Sports ; Anne Hidalgo, maire de Paris ; Marie-Amélie Le Fur, présidente du Comité paralympique et sportif français ou encore Brigitte Henriques, présidente du Comité national olympique et sportif français. Invité de marque de la soirée, le champion du monde de football Kilian Mbappé a affirmé sa volonté de participer à ces Jeux olympiques. Marie-José Pérec, triple championne d'athlétisme, explique qu'elle aurait "rêvé de participer aux Jeux olympiques de Paris 2024".

Une soirée qui a été animée par Nathalie Iannetta, Eglantine Emeyé et Messaoud Benterki et parrainée par Théo Curin, Marie Patouillet et Marie-José Pérec.