Vidéo Paris 2024 : Roxana Maracineanu se félicite de cette "proposition audacieuse" pour la cérémonie d'ouverture des Jeux

Les premiers contours de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, ont été dévoilés lundi 13 décembre lors d'une conférence de presse en présence de la ministre déléguée chargée des Sports.

Cette dernière a salué "une proposition audacieuse", en lien avec les valeurs françaises de liberté, d'égalité et de fraternité. L'objectif affiché : "affirmer plus d'éthique et d'intégrité, oser regarder le sport en face et lui proposer les enjeux de nos sociétés (...), j'entends par là la lutte contre toutes sortes de violences. Mettre en avant les notions d'aprentissage de tolérance, de connaissance de l'autre grâce au sport."

Une cérémonie historique

Le comité d'organisation a axé la cérémonie d'ouverture du 26 juillet 2024 sur l'ouverture, avec la Seine comme décor et une affluence prévue pour battre tous les records. Une célébration sportive dont la ministre a souligné "la liberté de ton, la liberté pour innover, pour être créatif".

Autre enjeu soulevé : l'accessibilité. "Tout le monde pourra avoir accès à ce spectacle sportif. (...) On a essayé de la rendre accessible à tous quels que soient les territoires, quelles que soient les origines, quels que soient les moyens financiers."

Une cérémonie qui "colle aux valeurs de la république, liberté égalité fraternité".