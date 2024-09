Le patron de Paris 2024 a évoqué la réussite des Jeux olympiques et paralympiques sur le plateau du journal de 20 heures de France 2, lundi.

Les Jeux olympiques et paralympiques désormais refermés, quel avenir pour Tony Estanguet ? C'est une des questions qui vont affluer pour le patron du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop), qui va refermer fin 2024 dix années dédiées à la préparation de cet événement. "Ça a été une aventure exceptionnelle. J'ai aussi envie de tourner cette page, de me ressourcer et de peut-être retrouver de nouveaux défis, car il y aura de belles choses à faire", a-t-il débuté lors de son interview au "20 Heures" de France 2.

Interrogé sur le possible avenir politique que certains lui prédisent, le triple champion olympique de canoë n'a rien confirmé, et semble même s'en éloigner. "Ce qui tombe bien, c'est que j'ai encore une mission ! J'ai envie d'aller au bout, il y a encore un certain nombre de défis à relever pour terminer Paris 2024", explique-t-il.

Le Comité international olympique ? Le milieu du sport ou de l'entreprise ? Tony Estanguet se voit en dehors des arcanes politiques traditionnels pour poursuivre son action. "J'ai l'impression qu'il y a d'autres façons de servir son pays. J'ai l'impression que je suis peut-être plus utile et efficace dans d'autres milieux que celui de la politique. Que mon action, mon efficacité sont plutôt ailleurs", estime-t-il.

"On a pris une claque avec ces Jeux paralympiques"

Il est également revenu sur ces Jeux, loués par la critique internationale lundi matin. "La France s'est réveillée un peu différemment ce matin. On a pris une claque avec les Jeux paralympiques. Ça nous a fait du bien de voir que grâce à ces athlètes d'exception, cette différence est utile à la société, pour nous faire mieux vivre tous ensemble. C'est le plus bel héritage", a poursuivi le patron du Cojop.

Paralympiques 2024 : une édition mémorable

Prochain rendez-vous olympique pour lui, qui poursuivra sa mission Paris 2024 "jusqu'à la fin de l'année" : la grande parade de tous les athlètes français sur les Champs-Elysées, samedi 14 septembre.