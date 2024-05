Une centaine de jeunes migrants évacués d'un campement près de la Seine à Paris mardi matin

La police a évacué mardi 28 mai au matin un campement où se trouvaient une centaine de jeunes migrants près de pont-Marie à Paris, annonce sur X Utopia 56. À quelques semaines des Jeux de Paris 2024, l'association dénonce sur franceinfo un "nettoyage social", et une multiplication des évacuations de campements de migrants.

Ce matin, une nouvelle expulsion a eu lieu le long de la Seine. Le ministère de l’Intérieur détourne le “risque terroriste” pour justifier l’opération. Une centaine de jeunes à la rue se retrouvent de nouveau en errance dans les rues de Paris. pic.twitter.com/wb7KlgIpST — Utopia 56 (@Utopia_56) May 28, 2024

L'association assure qu'il a été proposé à ces mineurs d'être transférés dans des sas d'accueil à Lyon (Rhône). La plupart étant en recours à Paris pour faire reconnaître leur minorité, ils ont refusé de monter dans le bus et "se retrouvent de nouveau en errance dans les rues" de la capitale.

Un détournement du "risque terroriste", selon Utopia 56

Utopia 56 accuse par ailleurs "le ministère de l'Intérieur [de] détourne[r] le 'risque terroriste' pour justifier l'opération". En effet, l'arrêté de la préfecture de police de Paris du 25 mai, consulté par franceinfo, stipule que "le durcissement de la posture Vigipirate associé à l'évolution de l'état de la menace en France fait porter un effort plus particulier sur la sécurité des lieux de culte, des bâtiments publics et institutionnels et de leurs abords". Or, le campement est situé, selon le texte, à proximité "des bâtiments du tribunal administratif de Paris, de la Cité internationale des arts et de l'église Saint-Gervais".

L'arrêté évoque également des "conditions sanitaires sommaires" et "des risques pour la salubrité publique et la santé des occupants", du fait notamment que les "toilettes publiques installées à proximité du campement sont saturées et hors d'état de fonctionnement" et qu'il n'y a pas "d'accès à l'eau, des sanitaires et de système d'évacuation des déchets".