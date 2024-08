Témoignages "Tout était magnifique, fantastique" : le public de la fan zone de La Courneuve conquis par la cérémonie de clôture des JO de Paris 2024

"Trop bien !", "j'ai bien aimé le côté onirique du début avec le 'Golden voyageur", "les artistes, très bon choix de casting"... Dans la fan zone de La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, tout le monde en a pris plein les yeux dimanche 11 août. Grâce à un écran géant, le public a pu profiter de la cérémonie de clôture des JO de Paris, avec notamment le passage de relais à Los Angeles qui accueillera les prochains Jeux en 2028.

"C’est super beau ! L’homme en or était incroyable, on ne l’avait pas vu à la cérémonie d’ouverture. Tout était fantastique, tout était magnifique. En plus, je suis à Paris pour la première fois de ma vie", souligne Socha, une Polonaise venue avec des amis français.

Assise à côté d’elle, Charlotte a vécu ces Jeux à fond, mais désormais "il y a un peu de nostalgie". "Ça me faisait plaisir de regarder tous les sports à la télé, tous les jours, et d'avoir quelque chose à suivre. Certes, il y aura les Paralympiques, mais ça va rapidement être fini", indique la jeune femme. "C'est la première fois que je suis aussi investie. Je suivais tous les sports, même ceux que je ne suivais pas de base, comme le ping-pong. Et je suivais à fond, c'était trop bien !", poursuit Charlotte.

"Je vais garder un vrai sentiment de fierté. Ces Jeux étaient vraiment réussis." Charlotte, à La Courneuve à franceinfo

Même les plus irréductibles râleurs se sont pris au jeu : "Franchement, nous, on se disait 'oh les JO... bof... '. On n'avait même pas pris de places, rien du tout, mais l'ambiance nous a mis dedans, vraiment". "Ça a fait du bien à tous les Français d'avoir un événement comme ça. Tout le monde était réuni, c'était beau ! On a oublié tous les problèmes du quotidien", estime une autre spectatrice.

"On était tous fiers d'être Français. Vive la France !" une spectatrice de la fan zone à franceinfo

"Je pense que la France a vraiment montré à tous les autres pays qu'elle était en place et qu'elle méritait d'être une grande nation", estime encore un spectateur. Ces jeunes sont repartis des étoiles plein les yeux et promettent d’être au rendez-vous des Jeux paralympiques.