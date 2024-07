Avant le grand coup d’envoi des Jeux olympiques et la cérémonie d’ouverture vendredi 26 juillet sur la Seine à Paris, les premières épreuves démarrent mercredi 24 juillet. Du football à Paris, à Nice, à Bordeaux, à Nantes, ou encore à Marseille. Dix matchs du tournoi de foot olympique vont se jouer au Vélodrome, y compris la rencontre France - États-Unis, du mercredi 24 juillet à 21h. Le Vélodrome, c’est le cœur battant de Marseille... où l’on aime détester Paris. Mais le stade a dû se mettre au diapason et revêtir les couleurs olympiques.

"Stade de Marseille", le temps d'un mois

Il ne faut donc plus l'appeler Vélodrome, mais "Stade de Marseille". Le nom a disparu du toit, et des anneaux olympiques trônent sur sa façade. Les supporters venus admirer leur temple sont quelque peu perturbés. "Je voulais faire une photo devant le stade, mais ils ont enlevé les lettres du Vélodrome, donc c'est dommage vu qu'on reconnaît moins le stade en photo, détaille Théo, un touriste belge habillé aux couleurs de l’OM, de la tête jusqu’aux claquettes. C'est moins beau quand même."

Le bleu clair et le blanc, couleurs mythiques du stade, ont laissé place au bleu marine et au rose. Jonathan, lui aussi, porte le maillot de l’OM et il prend des photos de son nouveau-né devant le stade, pour le baptiser : "On sortait de la maternité et du coup, on a fait voir le stade à notre bébé, classé monument le plus important de Marseille. C'est plus joli quand c'est l'OM que quand ce sont les J.O. Et encore, heureusement, il n'y a pas marqué Paris !", préfère-t-il sourire.

L'étendard olympique Paris 2024 se fait d'ailleurs discret : il apparaît en petit sur des panneaux pour diriger les spectateurs, ou sur des banderoles en tribune. Pas sûr que les matchs de foot olympique ne suscitent la même ferveur que l’Olympique de Marseille.

Premiers matchs olympiques dès mercredi

En tout cas, les sandwiches sont prêts dans la camionnette de Jacky, sur le parvis du stade. "On ne sait pas le monde qu'il va y avoir à chaque match. Ce sont des gens d'un petit peu tous les pays, comme les États-Unis, donc ce sera hot-dogs. On va essayer toute une variété de sandwiches pour faire plaisir à tout le monde. C'est quand même du bonheur", souligne le patron.

Robert, lui, constate le début de quelque chose : "Ça commence à bouillonner un peu. L'affluence va arriver, assure ce serveur dans une brasserie juste en face du Vélodrome. J'ai déjà des Australiens qui viennent manger, des Américains aussi. J'ai pas mal d'Anglais également. Ce qui est bien ici, c'est que pour l'instant, on n'a pas, comme à Paris, des barrières de partout", tacle-t-il au passage.

À Marseille, en effet, pas de barrières, ni de QR codes. Les billets se vendent d'ailleurs à prix cassés : pour les matchs olympiques qui ne sont pas encore complets, les prix commencent à partir de 15 euros par personne. Plus de 60 000 spectateurs sont attendus pour le premier match de l’équipe de France, mercredi 24 juillet.