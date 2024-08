Témoignages "On va faire du ping-pong sur une nouvelle table" : les magasins de sport ressortent gagnants des Jeux olympiques de Paris 2024

Les JO ravivent les passions sportives. Au-delà des athlètes, les Jeux olympiques de Paris 2024 ont sacré d'autres grands gagnants : les magasins de sport. Depuis le début de la compétition, les curieux se ruent dans ces magasins spécialisés pour trouver des "goodies" ou des équipements pour se mettre, ou se remettre, au sport. À Paris, le magasin Decathlon de la Madeleine a ainsi augmenté son chiffre d'affaires de 28%.

Dans les rayons, Philémon et Adrian, 19 ans, discutent depuis une dizaine de minutes devant les raquettes de tennis de table. "On avait vu que pendant les JO, les effets faisaient une grande part du jeu et de la stratégie par rapport à la prise de balle, analysent-ils, c'est une question de grip, après on ne s'y connaît pas plus."

L'idée de cette partie de ping-pong ne vient pas de nulle part. Adrian a suivi avec attention les JO, en particulier les performances des pongistes français comme les frères Lebrun. "Le moment où ils étaient en individuel, j'ai ressorti mon filet qu'on peut installer sur la table et on a continué à jouer. Et puis ça nous a un peu lancés. Là, on va faire un vrai ping-pong sur une nouvelle table", assurent-ils.

Natation, course de haies...

Un peu plus loin, Ronald, 30 ans, regarde le prix d'un maillot de bain. S'il a décidé de retourner dans une piscine, c'est grâce au nageur star Léon Marchand, quadruple médaillé d'or à Paris. "J'en ai fait pendant longtemps quand j'étais plus jeune. Et voir Marchand briller comme ça, ça donne envie de s'amuser aussi, de voir ce qu'on sait faire dans un bassin", sourit-il.

"Si je m'y mets 2 heures par semaine au moins, j'ai gagné ma médaille !" Ronald, qui va se remettre à la natation à franceinfo

Une médaille, Roman en rêve. Il a 10 ans et est tombé amoureux d'un nouveau sport pendant les JO : "La course de haies, ça donne envie parce que quand tu sautes haut, on dirait que tu voles." Près de la caisse, il ne reste que très peu de "goodies" Paris 2024. Depuis les JO, la fréquentation des magasins Décathlon a fait un bond de 10% partout en France.