Témoignage Paris 2024 : "C'est l'occasion de voir un événement qu'on aurait jamais pu voir", se réjouit Victor-Emmanuel, en situation de précarité, qui s'est vu offrir des places pour les JO

Le diocèse de Paris a acheté plusieurs centaines de places pour les Jeux de Paris et les distribue à des associations de personnes en précarité. Rencontre avec l'un des bénéficiaires.

Les organisateurs promettent des Jeux olympiques et paralympiques "populaires et inclusifs". Alors, pour appliquer concrètement cela, le diocèse de Paris a acheté récemment 350 places afin de les distribuer à des personnes en situation de précarité. Victor-Emmanuel, Francilien de 52 ans, a pu bénéficier de ce dispositif mis en place par l'Église de France.

Grand amateur de sport, il avait bien tenté d'acheter des places lui-même, mais "impossible", confie-t-il : "Même à moitié prix, ce n'est pas possible, c'est trop cher." Mais il y a trois semaines, celui qui est chômage depuis des mois apprend qu’il va pouvoir assister gratuitement à un match de foot, une surprise "tombée du ciel", pour lui.

En fait, c’est le diocèse de Paris qui a acheté des places et les a distribuées à des associations partenaires. En l’occurrence, ici, à l’Association pour l’Amitié, qui héberge Victor-Emmanuel depuis un an et demi au sein d’une colocation solidaire.

"Ce qui est bien, c'est qu'on pourra participer à notre façon aux Jeux olympiques, et pour certains d'entre nous, pour la première fois, aller voir un match dans un stade." Victor-Emannuel à franceinfo

"Peu importe le match, ajoute-t-il, on s'en fout ! C'est l'occasion de participer et de voir un événement qu'on aurait jamais pu voir", s'émerveille-t-il. "Ça va être un bonheur de deux heures, un moment qui nous fait du bien. On oublie quelques heures sa situation personnelle", même si, Victor-Emmanuel le sait, "à la fin des JO, la réalité nous rattrape, il faut travailler, le quotidien reprend." Mais avant cela, il a rendez-vous le 30 juillet au Parc des Princes, à Paris, pour le match Paraguay-Mali.