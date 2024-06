Rumeurs, faux documentaires et intelligence artificielle... La Russie intensifie sa campagne de désinformation à l'approche de Paris 2024, selon un rapport

Des fausses infos pour faire vaciller la flamme olympique. La Russie a augmenté l'ampleur de sa campagne de désinformation visant les Jeux olympiques de Paris, qui vise notamment à faire monter les craintes d'actes violents durant l'événement, rapporte un observatoire de Microsoft.

Selon le Centre d'analyse des menaces (MTAC), géré par le géant technologique américain, Moscou tente de saboter les Jeux en mettant les bouchées doubles sur la désinformation, sur Internet. L'observatoire à l'origine de ce rapport, géré par Microsoft, braque la lumière sur l'activité de deux groupes d'influence russe, Storm-1679 et Storm-1099, qui associent "des tactiques anciennes à de l'intelligence artificielle (IA) pour mener des activités nuisibles". Ces contenus diffusés visent, entre autres, à diffamer la France, son président Emmanuel Macron, ainsi que le Comité international olympique (CIO).

Rumeurs d'attentats et Tom Cruise

Leur méthode : combiner des tactiques éprouvées et l'intelligence artificielle. Comme cet exemple avec une vidéo présentée comme un contenu de la chaîne France 24 : on y affirme que 24% des billets vendus ont été rendus par crainte d'un attentat. Une fausse information, mais une vraie tentative de faire monter les craintes d'actes violents pendant les JO et de dissuader le public de s'y rendre. Un autre sujet vidéo se présente comme un message de la CIA et de la Direction générale de la sécurité intérieure française qui conseille aux internautes de ne pas se rendre en France du fait d'un risque d'attaque.

Le groupe Storm-1099 utilise, lui, un réseau de 15 sites au contenu rédigé en français et qui se présentent faussement comme des médias d'information. Ces plateformes avertissent, elles aussi, de possibles attentats durant les Jeux, critiquent Emmanuel Macron et son gouvernement, taxés d'indifférence aux problèmes des Français.

Une "tradition" qui remonte à l'URSS

Parmi les autres cibles visées : le Comité International olympique au cœur d'un faux documentaire avec la voix contrefaite de l'acteur Tom Cruise. Le CIO qui a choisi d'autoriser les athlètes russes à participer aux prochaines olympiades mais seulement sous bannière neutre. L'observatoire de Microsoft a d'ailleurs commencé à détecter des tentatives de déstabilisation après cette décision. Emmanuel Macron, soutien de l'Ukraine face à la Russie, n'est pas épargné. Le président de la République est la cible de critiques dans de faux articles du Parisien et du Point, décrit comme plus préoccupé par les JO que par le sort des Français.

Ce n'est pas la première fois que la Russie fait tout pour saborder les Jeux olympiques. C'est une "tradition" qui remonte à l'URSS, note l'observatoire de Microsoft. Faute de pouvoir participer aux JO, ou de pouvoir les gagner, la Russie cherche à les "saper", les "diffamer" et les "dégrader". Parmi les exemples cités par le rapport : les Jeux d'été de Los Angeles, en 1984, boycottés par l'Union soviétique, en pleine guerre froide. À l’époque, elle avait pesé de tout son poids pour rallier d'autres pays à sa cause. Des exemples frappants, il y en aura sans doute d'autres, d'ici à la cérémonie d'ouverture, le 26 juillet. L'observatoire de Microsoft s'attend à ce que cette désinformation "s'intensifie".