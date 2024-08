Reportage "On a un peu l'impression de toucher à la magie" : le cheval de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques continue d'enchanter le public

Le cheval métallique et mécanique, qui a traversé la Seine lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, le 26 juillet dernier, est exposé dans l'une des cours de l'Hôtel de Ville de Paris. Et il rencontre un vrai succès.

"La Cavalcade de Zeus". C'est l'un des symboles iconiques de Paris 2024 : le cheval métallique, lancé au galop sur la Seine le soir de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. L'objet, conçu par l'atelier Blam à Nantes, a fait rêver des millions de téléspectateurs le 26 juillet dernier. Le public peut désormais l'approcher puisqu'à l'occasion des Paralympiques, la mairie de Paris a décidé de l'exposer dans l'une des cours de l'Hôtel de Ville. Les 35 000 créneaux mis en ligne par la mairie de Paris sont partis en quelques heures à peine.

Parmi les chanceux présents dans la cour de l'Hôtel de Ville, il y a Geoffrey. Ce Lyonnais, grand fan des JO, a pu assister à la cérémonie d'ouverture le 26 juillet dernier et apercevoir de loin le cheval métallique sur la Seine. "On le revoit de plus près, on voit tous les détails de cette magnifique sculpture. Et en plus, ça nous rappelle les souvenirs d'un très beau moment passé malgré la pluie."

Opération séduction réussie aussi pour Xavier et Véronique, admiratifs tous les deux du travail réalisé par l'atelier nantais Blam. "On ne s'attendait pas à voir un cheval chevaucher l'eau. C'était juste magique", se souvient Xavier.

"La personne qui a eu l'idée de mettre ça en place était un génie." Xavier, visiteur à franceinfo

Sa femme salue aussi "la performance mécanique et la performance technique". "On avait vraiment l'impression que c'était un cheval de chair et de sang qui galopait sur la Seine. Je trouve que c'est une idée géniale qu'on puisse le voir. On a un peu l'impression de toucher à la magie", ajoute sa femme.

Le costume du "cavalier mystère" est également exposé. (MARION FERRÈRE / RADIO FRANCE)

Dans la foule, Christine prend plusieurs photographies. Cette parisienne est venue prolonger la magie des Jeux. "Ça s'est tellement bien passé", se remémore-t-elle. Surtout qu'elle reconnaît que "étant de la région parisienne, je m'étais dit que j'allais peut-être partir. Et en fin de compte, pas du tout. Les gens sont charmants, les policiers aussi. Je suis allé voir la vasque olympique aussi, et c'est vrai qu'on n'a pas envie que ça s'arrête. Garder ce Paris en fête."

Bientôt 8 000 créneaux supplémentaires

Petite différence tout de même avec la cavalcade réalisée sur la Seine le 26 juillet au soir, cette fois le cheval métallique n'est pas en mouvement. Ce qui n'enlève rien à son charme selon Pierre Rabadan, adjoint à la mairie de Paris en charge des Jeux olympiques et paralympiques.

"On a posé la question, notamment à l'atelier Blam, qui a construit le cheval. Ils nous ont dit qu'on aurait pu, mais ça aurait nécessité sans doute quinze jours ou trois semaines de plus pour être capables de le mettre en mouvement perpétuel. Du coup, on aurait raté le créneau des Jeux paralympiques. Mais je pense qu'au vu du succès, on a fait le bon choix."

Les 35 000 créneaux mis en ligne par la mairie de Paris sont partis en quelques heures à peine. (MARION FERRÈRE / RADIO FRANCE)

La mairie de Paris va remettre en ligne 8 000 créneaux supplémentaires. Quant à savoir où le cheval sera ensuite exposé, des discussions sont en cours avec Sanofi, propriétaire de la sculpture.