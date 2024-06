Police : un syndicat assure que deux réservistes sur trois ne seront pas mobilisés en plein JO, ce que conteste le ministère de l'Intérieur

Le Syndicat national de la réserve opérationnelle de la Police nationale (SNROPN) affirme que deux tiers des réservistes ne seront pas mobilisés cet été, alors qu'ils sont très attendus pour remplacer les policiers déployés sur les sites des Jeux olympiques. Sur les 9 500 volontaires prêts à grossir les rangs, 6 000 sont concernés par des "fins de sollicitation", selon l'estimation communiquée par l'organisation à France Inter. Contacté par la radio, le ministère de l'Intérieur la conteste.

"On a eu des notes qui sont tombées dans les départements de France, disant : 'attention, dans les prochains jours, ou bien de manière immédiate pour d'autres, merci de bien vouloir annuler vos vacations prévues faute de budget'", assure Philippe Calosso, secrétaire général du SNROPN. "Nous avions tous pris nos mesures à titre professionnel et personnel", regrette celui qui travaille habituellement dans l'immobilier et s'était organisé pour être disponible cet été.

Un nombre surestimé, selon le ministère

6 000 réservistes concernés par des "fins de sollicitation", c'est un nombre surestimé, répond Beauveau. Par ailleurs, elles ne sont pas dues à des réductions budgétaires, souligne la même source : certains responsables locaux ont en réalité déjà écoulé leur enveloppe dévolue aux réservistes et à l'heure actuelle, il est impossible de savoir s'ils obtiendront un supplément.

Cette situation préoccupe Pierre Théron, l'un des référents pour la réserve civile au sein du syndicat de police Alliance. "C'est assez aberrant. Nous sommes à un mois, un mois et demi des Jeux olympiques et personne ne sait comment ça va se passer, pour les réservistes", dénonce-t-il. Or, le recours à ces policiers retraités ou à des particuliers permet d'avoir "un maillage territorial plus efficace".