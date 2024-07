Reportage "Vous nous avez galvanisés"... En symbiose avec leurs fans, les médaillés olympiques savourent la communion au Parc des champions

Une entrée digne des plus grandes stars. Sur cette scène majestueuse, au milieu du Trocadéro avec une vue imprenable sur la tour Eiffel ensoleillée, le Parc des champions accueille, dans un écrin exceptionnel, ce lieu inédit de célébration et de rencontre entre les athlètes médaillés olympiques et les spectateurs. Une innovation accessible à tous gratuitement et sans réservation pour conserver la "ferveur populaire", glissent les organisateurs. "Ce lieu a été pensé pour ceux qui n'ont pas eu de place pour les Jeux, ou tout simplement pour ceux qui veulent profiter encore un peu de l'ambiance olympique", explique Martin Fourcade, quintuple champion olympique de biathlon et président de la commission des athlètes de Paris 2024.

Ce lieu, qui avait accueilli une partie de la cérémonie d'ouverture, fait son effet, encore plus quand l'équipe de France de rugby à 7, récente championne olympique, défile sur cette grande avancée, leur médaille d'or autour du cou, saluant fièrement la foule qui les acclame.

Ils sont bons partout 🥇 #Paris2024

— Paris 2024 (@Paris2024) July 29, 2024

Tels des chauffeurs de salle, les rugbymen s'accaparent le micro pour électriser le stade aux rythmes des célèbres chants tricolores On est les champions ou Qui ne saute pas n'est pas français, avant de faire une nouvelle démonstration de leur danse, devenue leur signature post-victoire. "Vous nous avez galvanisés. Nous voulions vous remercier de nous avoir donné des émotions hors norme", a lancé le centre Jean-Pascal Barraque à la foule en délire.

"C'est juste fabuleux"

"On a vécu un moment incroyable. Une médaille d'or olympique c'est déjà unique, mais c'est encore plus dingue de la gagner avec vous. C'est juste fabuleux", a savouré à son tour le demi de mêlée Antoine Dupont, lunettes de soleil sur le nez, alternant photos avec ses coéquipiers et selfies avec les fans. Quinze minutes plus tard, pour leur sortie de scène, un We are the champions de Queen résonne dans le stade et est repris en chœur par la foule.

Alors que d'autres athlètes, étrangers cette fois – les escrimeurs Koki Kano (Japonais), Eszter Muhari (Hongroise), Man Wai Vivian Kong (Hongkongaise) et Lauren Scruggs (Américaine) – s'avancent sur la scène, les rugbymen n'ont toujours pas terminé leur séance photo, voulant profiter jusqu'au bout de ce bain de foule.

Lors des soirées, un show d'ouverture est proposé avant la célébration des athlètes, puis les spectateurs suivent les épreuves olympiques en direct sur écrans géants. "On a voulu renforcer l'expérience côté athlètes, avec ce lieu emblématique, afin de leur permettre de garder des souvenirs uniques, gravés à vie, se réjouit Martin Fourcade.

"On a voulu quelque chose de moins protocolaire, où ils peuvent habiter la scène comme ils le souhaitent. Celui qui veut faire le poirier pourra le faire." Martin Fourcade, président de la commission des athlètes de Paris 2024 à franceinfo: sport

Pour ce premier soir du Parc des champions, sur neuf soirées au total pendant les Jeux, le stade de 13 000 places est quasi plein. Aux côtés des Français, venus en nombre avec drapeaux et maillots tricolores, on aperçoit également des Britanniques, des Mexicains, des Néerlandais, des Japonais, des Américains, des Brésiliens, ou encore des Portugais.

Si le public acclame les médaillés internationaux, le volume sonore double au passage des Tricolores. Cela se confirme dans la foulée avec l'arrivée des judokas français Amandine Buchard, Shirine Boukli et Luka Mkheidze. "Merci au public français. Je l'ai fait [remporter le bronze] pour moi, pour mes proches, pour mon père mais aussi pour vous. Car après toute l'énergie que vous m'avez donnée, je ne pouvais que vous le rendre ainsi", confie Amandine Buchard, tout sourire.

Le Parc des champions a vibré pour la première fois dans un écrin exceptionnel, au Trocadéro 🔥

L’équipe de France de rugby à 7, Pauline Ferrand-Prévot, Amandine Buchard, Shirine Boukli et Luka Mkheidze ont célébré leur médaille avec les Français

— Apolline Merle (@Apolline_Merle) July 29, 2024

Les athlètes étrangers aussi sont conquis par l'expérience. La plongeuse britannique Scarlett Mew Jensen, en bronze sur le tremplin de 3 m synchronisé, n'a pu contenir ses larmes en arrivant sur scène, face aux acclamations. La Japonaise Coco Yoshizawa, championne olympique en skateboard, est, elle, apparue parfois apeurée par l'excitation du public et les nombreuses demandes de photos.

L'expérience a ravi les athlètes, mais aussi les spectateurs. "Je n'avais jamais vu une telle ambiance en dehors d'une compétition. L'ambiance est incroyable pour prolonger les JO, se réjouit Enrique, supporter espagnol, qui a déjà prévu de revenir au Parc des champions. "On est venus par curiosité et nous ne regrettons pas. L'ambiance est très belle, et très fair-play avec les autres athlètes aussi", témoigne Chloé, drapeau tricolore à la main.

Mais celle qui a reçu la plus grande ovation est, sans conteste, Pauline Ferrand-Prévôt, championne olympique de VTT cross-country. A peine a-t-elle mis un orteil sur l'estrade que des "Pauline, Pauline" et "Merci Pauline" résonnent. Frissons assurés. "Je commence seulement à réaliser, glisse-t-elle. J'ai pleuré toute la journée. S'il y avait bien un lieu pour remporter cette médaille, c'était Paris", lance-t-elle, laissant s'échapper de nouveau des larmes d'émotions. Le titre de Johnny Hallyday Que je t'aime est repris par les tribunes. "Moi aussi, je vous aime", répond simplement Pauline Ferrand-Prévot, doublement émue.