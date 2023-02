Paris 2024 : un style épuré et moderne, référence à l'art déco... Découvrez les pictogrammes et l'identité visuelle des Jeux olympiques et paralympiques

Les organisateurs ont dévoilé mercredi les pictogrammes et le look des Jeux, qui font partie de l'identité visuelle de Paris 2024.

Un style moderne, épuré et art déco qui rappelle les années 1920. Les organisateurs de Paris 2024 ont présenté mercredi 8 février les pictogrammes, signes visuels universels qui représentent une discipline sportive, ainsi que le look des Jeux. "Depuis le début, notre ambition est de composer l'exceptionnel, de mêler l'esthétique et le grandiose, et de faire se rencontrer des éléments qui n'étaient pas prédestinés à se rencontrer, comme la cérémonie d'ouverture sur la Seine", explique Julie Matikhine, directrice de la marque Paris 2024.

Dans cette volonté de "révolutionner les formes", de créer "la rupture", les organisateurs des Jeux ont créé 62 pictogrammes représentant l'ensemble des disciplines des Jeux olympiques et paralympiques, dont huit ont un symbole commun. "Les premiers pictogrammes ont été créés lors des Jeux de Tokyo en 1964, face au besoin de se faire comprendre par le plus grand nombre, rappelle Julie Matikhine. Puis en 1992 à Barcelone, les pictogrammes sont déclinés de l’habillage et de l’emblème de l’édition : tous recourent à la technique du brush painting, un style graphique effet 'coup de pinceau'. Les pictogrammes se sont ainsi insérés dans le look des Jeux et sont devenus une part entière de l'esprit de la manifestation."

Les pictogrammes des sports olympiques. (Paris 2024)

La fin des pictogrammes, le début des blasons

Si jusqu'à aujourd'hui, le rôle de ces pictogrammes était exclusivement signalétique dans les stades et les villes ainsi que sur les billets, Paris 2024 a comme à son habitude voulu se démarquer. "Pour nous, les pictogrammes étaient un temps révolu. Nous voulions créer quelque chose de vraiment différent, c'est-à-dire des blasons, qui expriment cette notion de famille, de communauté, d'un étendard derrière lequel on est invité à venir se ranger quand on partage des valeurs, un style de vie, des attributs." On passe ainsi "d'un élément signalétique à un dessin, une œuvre picturale, qui porte un message puissant, qui ne représente pas l'humain en situation de sport, mais qui donne le cadre de ce sport et qui invite à le rejoindre", poursuit la directrice de la marque.

Les pictogrammes des sports paralympiques. (Paris 2024)

Chaque blason est construit de la même manière : un axe de symétrie, auquel on ajoute un élément dit de playground qui représente donc le terrain de jeux, ainsi qu'un élément distinctif du sport concerné.

Un look des Jeux façon art déco

Pour accompagner ces blasons, Paris 2014 a aussi créé un look des Jeux, qui habillera les sites de compétition et les villes hôtes. "L'ambition est la même. Il n'y a pas un exploit, un grand moment, une émotion qui ne soit pas associée au look. Celui-ci est présent partout, autour des stades, dans les villes. Tout sera vu et vécu au prisme de cette expérience visuelle", présente Julie Matikhine.

Le "look des Jeux" habillera les villes hôtes et les sites de compétition lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. (Paris 2024)

Dans cette identité visuelle, qui sera la même pour les Jeux olympiques et paralympiques, Paris 2024 a voulu "refléter le sens de la fête à la française", autour de couleurs bien précises et d'un "look graphique et esthétique". Un socle commun de couleurs - vert, bleu, rouge, violet ainsi que blanc et or pour rappeler l'emblème des Jeux, et le rose en fil rouge - et de formes graphiques forment la base de ce look. En effet, celui-ci repose sur des carrés, rappelant ainsi les pavés des rues françaises. Un choix graphique pour pouvoir moduler et emboîter les visuels aisément. A l'intérieur de ces carrés, y seront représentés des symboles architecturaux et patrimoniaux, rendant hommage aux grandes constructions françaises, des symboles sportifs et de l'art de vivre à la française couplés aux emblèmes de Paris 2024.

Des looks personnalisables pour les villes hôtes

De plus, chaque ville hôte a eu la possibilité de personnaliser ce look des Jeux, de manière locale. Il s'agit là encore d'une grande nouveauté. C'est pour cela que Paris sera symbolisée par ses brasseries, ses panneaux de rue, la Tour Eiffel et les ponts de Seine, que Lyon a choisi la Tour crayon, la Cour des Voraces, sa gastronomie, et le cinéma, ou encore que Lille sera symbolisée par sa citadelle, les beffrois, le stade Pierre-Mauroy et le Moulin des Olieux.

Grâce à ce look moderne et ludique des Jeux, Paris 2024 souhaite attirer et reconnecter la jeunesse au sport. "Nous voulions une rencontre du sport et du style, qui est la marque de fabrique de Paris 2024. Le sport exprimé avec style est le fil rouge créatif de tout ce que l'on fait." Les organisateurs aimeraient que ce look des Jeux recouvre les façades de bâtiments majeurs du territoire comme l'Hôtel de ville de la capitale ou des aéroports de Paris, et qu'ils se diffusent sur des produits dérivés. Ils sont également en discussion avec le Comité international olympique (CIO) pour que ces blasons réinventés fassent partie de l'héritage des Jeux et que le concept soit repris à Los Angeles en 2028.