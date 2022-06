Paris 2024 : suspicion de travail illégal sur un chantier du village des athlètes, un contrat résilié

A bientôt deux ans jour pour jour des Jeux olympiques de Paris 2024, un des chantiers du village des athlètes risque d'être retardé. La société de livraison des ouvrages olympiques (Solideo) a annoncé, dans la soirée du lundi 20 juin, avoir porté plainte et résilié le marché confié à une entreprise pour des faits de travail illégal, découverts au cours d'un contrôle surprise de l'inspection du travail le 9 juin.

"Nous avons été mis au courant le 16 juin et les faits apparaissent suffisamment étayés et graves, a expliqué à l'AFP le directeur général de la Solideo, Nicolas Ferrand. J'ai donc suspendu les travaux, résilié le marché de l'entreprise en question, et porté plainte."

La promesse de délais tenus

Le patron de la Solideo a précisé que l'incident sur ce chantier connexe au village des athlètes, situé sur la commune de Saint-Denis, allait entraîner "un retard de plusieurs semaines". Néanmoins, il a assuré dans la foulée que les délais seraient respectés et le retard rattrapé.

Ce matin, en présence de @Ferrand_N, plusieurs ambassadeurs et représentants d’ambassades ont

eu l’occasion de découvrir l’avancée du chantier du #Villagedesathlètes et les ambitions portées par le

projet pour construire la ville européenne de 2050.



#JOP2024 1/3 pic.twitter.com/7T3QLFRbtA — SOLIDEO (@SOLIDEO_JOP) June 20, 2022

En mars 2022, une dizaine de travailleurs sans-papiers avaient déjà été recensés lors d'un précédent contrôle de l'inspection du travail sur le chantier du village des athlètes. L'enquête avait été déclenchée à la suite d'un signalement de la CGT, qui avait prévenu également Bernard Thibault, ex-secrétaire général de ce syndicat, qui siège au conseil d'administration de la Solideo.

La Solideo - 4 milliards d'euros de budget dont 1,5 d'argent public - est chargée de construire ou de rénover une soixantaine d'ouvrages pour les JO de Paris, du village des athlètes, en passant par la rénovation de gymnases ou des échangeurs ou ponts routiers. L'ensemble doit être livré au plus tard le 31 décembre 2023.