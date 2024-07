Paris 2024 : stars à suivre, sites de compétition, calendrier, diffusion... Retrouvez le guide complet des Jeux olympiques

Dernière ligne droite avant le début des Jeux olympiques. A J-3 de la cérémonie d'ouverture, franceinfo: sport vous propose un guide complet afin de profiter pleinement des Jeux olympiques de Paris 2024. Stars à suivre, sites de compétitions, chiffres clés ou encore calendrier des épreuves, tout y est pour que chacun puisse se concocter son propre programme.

Les stars à suivre

Ils seront les acteurs principaux de ces Jeux, et ainsi les plus attendus. Du côté des stars françaises, le basketteur Victor Wembanyama, les nageurs Léon Marchand et Florent Manaudou, le joueur de rugby Antoine Dupont, les judokas Clarisse Agbegnenou et Teddy Riner, l'escrimeuse Ysaora Thibus, la boxeuse Estelle Mossely, sans oublier le volleyeur Earvin Ngapeth, ou encore les frères Alexis et Félix Lebrun pour le tennis de table, seront en première ligne pour défendre les chances tricolores et viser les podiums.

Hors de l'Hexagone, on attend aussi les sprinteurs américains Noah Lyles (champion du monde du 100 et 200 m) et Sha'Carri Richardson (championne du monde du 100 m), la gymnaste quadruple championne olympique Simone Biles, le perchiste suédois et tenant du titre Armand Duplantis, la nageuse septuple championne olympique Katie Ledecky, le basketteur LeBron James, ou encore le joueur de tennis espagnol Rafael Nadal et le marathonien kényan Eliud Kipchoge.

Des sites de compétition emblématiques

Les Jeux de Paris 2024 se partageront entre la capitale et plusieurs villes françaises. Vingt-cinq sites sont situés en région parisienne, avec comme épicentre le village olympique, installé en Seine-Saint-Denis. On peut notamment citer des sites de prestige comme le Grand Palais (escrime et taekwondo), les Invalides (tir à l’arc), le Champ-de-Mars (beach-volley) ou encore la place de la Concorde (basket 3x3, breaking, BMX, et skateboard).

Cliquez ici pour visualiser la carte des sites olympiques de Paris 2024 (en pdf)

Dix autres sites vibreront aussi au rythme des Jeux olympiques à travers la France, comme le Centre national de tir de Châteauroux (Indre), la plage de Teahupo'o (Tahiti, pour le surf), la Marina de Marseille pour les épreuves de voile, le stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq (Nord) pour le basket et le hand, ou les stades de foot de Nantes, Lyon, Nice, Saint-Etienne et Bordeaux.

Les chiffres clés

Les Jeux olympiques sont l'événement sportif à la plus forte portée internationale. Les chiffres en sont la preuve flagrante. Si le budget final ne sera connu qu'après les Jeux, la note s'élève déjà à 8,8 milliards d'euros pour le Comité d'organisation (Cojop) et la Solideo (Société de livraison des ouvrages olympiques). Le budget initial avait été établi en 2017 à 6,6 milliards d'euros.

L'événement rassemble 10 500 athlètes, issus de 203 délégations, 6 000 journalistes accrédités et 30 000 bénévoles, répartis sur les 35 sites de compétition, 32 sports, 329 épreuves et 754 sessions (compétitions et cérémonies). Autre chiffre démesuré : les 40 000 repas servis chaque jour au village olympique.

Quinze millions de spectateurs sont attendus pour les Jeux olympiques et paralympiques. Pour les JO, 8,6 millions de tickets ont déjà été vendus, d'après les chiffres donnés le 12 juillet par Tony Estanguet, le président du Cojop. Paris 2024 a ainsi battu le précédent record, établi par Atlanta en 1996, avec 8,3 millions de billets. Sont attendus aussi les 326 000 spectateurs de la cérémonie d'ouverture sur la Seine, vendredi 26 juillet. Afin de sécuriser l'ensemble de l'événement, 30 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, auxquels s'ajoutent 15 000 militaires et entre 17 000 et 20 000 agents de sécurité privée.

La marche à suivre pour récupérer les billets

Pour les détenteurs de billets, une dernière étape est nécessaire afin de se rendre sur les sites de compétition. Il vous faut d'abord télécharger l'application Paris 2024 Tickets et vous connecter à votre compte billetterie. Chaque utilisateur aura alors accès à sa liste de billets achetés. Il faudra ensuite attribuer chaque billet à un spectateur.

Un QR code sécurisé sera généré à l'approche de l'événement et sera vérifié à l'entrée des sites. Depuis cette même application, il est également possible de revendre des billets ou de les transférer à des proches. Pour les personnes n'ayant pas acheté de places, il sera quand même possible de vivre l'expérience des JO. Certaines épreuves, comme le cyclisme sur route, le triathlon, le marathon, la marche, la voile ou le surf seront en effet en libre accès. Pour certaines d'entre elles, seuls le départ et l'arrivée sont réservés à des détenteurs de billets.

Le programme des Jeux

Si le début officiel des Jeux olympiques est fixé au 26 juillet avec la cérémonie d'ouverture, quelques épreuves commenceront dès le mercredi 24. Le football et le rugby à 7 lanceront ainsi les premières épreuves olympiques. Ils seront rejoints par le handball et le tir à l'arc le 25 juillet. Aucune épreuve n'aura lieu le 26 juillet, jour de la cérémonie d'ouverture, et les Jeux débuteront officiellement le lendemain. Chaque jour, des dizaines de disciplines se dérouleront en simultané.

Les Jeux en intégralité sur France Télévisions

Pour l'occasion, France Télévisions, diffuseur officiel des Jeux olympiques et paralympiques, retransmettra l'intégralité des compétitions sur ses antennes. Dans ce dispositif, France 2 et France 3 seront entièrement dédiées à l'événement durant la quinzaine olympique. L'offre proposera aussi une chaîne numérique dédiée aux JO, france.tv Paris 2024, qui diffusera notamment les sports urbains et les nouveaux sports comme l'escalade, le surf, le breaking et le skateboard. Cette chaîne sera interactive, avec un live chat permanent sur les périodes de direct.

Les Jeux olympiques de Tokyo, en 2021, avaient rassemblé plus de 3 milliards de téléspectateurs, selon le Comité international olympique. Pour Paris 2024, France Télévisions retransmettra "près de cinquante heures par jour sur France 2 et France 3 et 250 heures sur notre chaîne numérique dédiée, france.tv Paris 2024", avait dévoilé le groupe le 27 juin.