Paris 2024 : recrutement, trafic renforcé... comment Île-de-France Mobilités se prépare à assurer les déplacements pendant les Jeux olympiques de Paris

D'après l'autorité, "les recrutements et formations sont dans les objectifs" en vue des Jeux olympiques qui débuteront dans un an. Les syndicats de la Ratp, de leur côté, sont sceptiques.

À un an jour pour jour du début des Jeux olympiques de Paris, Île-de-France Mobilités (IDFM) l'assure : elle est prête à accueillir les voyageurs. La fréquentation s'annonce inédite en plein cœur de l'été pour le réseau francilien avec près de sept millions de personnes pendant les Jeux olympiques, et trois millions au moment des Jeux paralympiques.

IDFM estime à 500 000 spectateurs par jour le nombre de personnes à déplacer lors des JO, et 300 000 lors des Paralympiques. Pour acheminer les voyageurs jusqu'aux nombreux sites olympiques en région parisienne, guider les voyageurs, assurer la sécurité, entretenir le matériel et bien sûr conduire les bus, métros et RER, l'autorité qui organise les transports dans la région veut mobiliser chaque jour plus de 19 000 agents.

Du côté des nouvelles infrastructures de transports en commun, sept nouvelles stations du tramway T3B doivent être opérationnelles au printemps 2024 et la ligne 14 du métro doit être prolongée jusqu'à Orly et Saint-Denis Pleyel avec une mise en service prévue en juin 2024, un mois avant le début des Jeux.

Des syndicats inquiets

Le trafic sera également renforcé de 15% par rapport à un été ordinaire. "Les recrutements et formations sont dans les objectifs", rassure Île-de-France Mobilités. Mais les syndicats de la RATP s'inquiètent. Selon eux, le recrutement de 1 800 conducteurs ces derniers mois n'efface pas la pénurie de personnel d'après Covid-19.

La CGT et FO alertent sur de "nombreux départs" pour le privé. "La RATP n'attire plus" regrette Force Ouvirère qui réclame une revalorisation des salaires et une prime exceptionnelle pour inciter les agents à travailler au cœur de l'été. FO n'exclut d'ailleurs pas une grève pour se faire entendre.