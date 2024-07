Paris 2024 : que vont devenir les péniches amarrées aux quais de Seine pendant la cérémonie d'ouverture ?

Le spectacle prévu sur le fleuve parisien contraint certains propriétaires à devoir bouger leur bâteau tandis que d'autres barges seront utilisées pour transporter les sportifs.

Marie, son mari et ses cinq enfants regarderont peut-être la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris, vendredi 26 juillet, depuis leur appartement temporaire situé place d'Italie. La grande famille avait pourtant une autre idée en tête : assister au spectacle depuis sa péniche, qui donne sur la tour Eiffel, où la parade sur la Seine se termine. "Mais ça fait longtemps qu'on sait que ce n'était pas possible et qu'on allait devoir partir", témoigne Marie, qui quittera sa péniche une dizaine de jours avant le début de la cérémonie d'ouverture, le 15 juillet. Elle n'y reviendra qu'après la fin de la compétition, le 11 août.

Les particuliers déplacés et relogés

La grande péniche bleue de la famille fait partie des vingt-six bateaux résidentiels déplacés en raison du spectacle et de ses lourdes contraintes logistiques et sécuritaires, selon la préfecture de police de Paris. Ces derniers sont situés dans la zone de débarquement des athlètes au Trocadéro, ce qui a obligé les autorités à leur trouver un point de chute. La plupart des péniches seront relocalisées dans le secteur de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), à quelques kilomètres du Trocadéro.

"Les propriétaires ont eu le choix de rester sur leur péniche ou d'être relogés en appartement à Paris durant la période", détaille la préfecture de police, précisant que "l'intégralité des frais de déplacement et de relogement est prise en charge par Paris 2024". Marie et sa famille ont d'abord envisagé de rester sur leur péniche, mais l'absence de raccordement à l'eau et à l'électricité les a poussés à accepter l'appartement qu'ils ont visité en mai.

Jim et des amis, le 10 juin 2024, sur sa péniche au pied de la tour Eiffel, à Paris. (PAOLO PHILIPPE / FRANCEINFO)

Jim, un Américain qui vit sur une péniche située sur l'autre rive de la Seine, affirme de son côté qu'il quittera Paris le temps des Jeux olympiques puis paralympiques. "Ça va être vraiment compliqué cet été, alors j'ai préféré partir et m'éviter des problèmes", justifie-t-il, n'ayant pas souhaité déplacer sa péniche en banlieue parisienne.

Interdit de naviguer à partir du 20 juillet

La donne est finalement assez simple pour les péniches résidentielles, même si leurs occupants ont longtemps navigué dans le flou. Mais l'équation est bien plus complexe pour les autres : 130 bateaux sont présents sur la Seine à Paris, dont 80 le long du parcours de la cérémonie d'ouverture, entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna, selon la préfecture de police de Paris.

Les péniches commerciales, qui restent habituellement à quai ou ne participent pas à la cérémonie, seront soumises à des règles strictes à partir du 18 juillet. L'accès à ces embarcations sera soumis à la présentation d'un QR code et à un contrôle par les forces de l'ordre puisque les quais de Seine se trouvent dans le périmètre de sécurité dit "Silt", le plus proche de la parade. Plus généralement, la navigation sur la Seine sera, elle, interdite à partir du 20 juillet.

Le jour de la cérémonie d'ouverture, certaines péniches commerciales ayant des contrats avec le comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 seront ouvertes et accueilleront des clients. Les autres seront fermées mais pourront accueillir, sauf dérogation, jusqu'à 12 personnes à titre privé, selon la préfecture de police de Paris.

Des retombées économiques après coup ?

"Entre les contraintes sécuritaires et la fermeture le jour de la cérémonie, de nombreuses péniches commerciales vont connaître une baisse d'activité en juillet, qui est normalement une période porteuse pour nous", reconnaît Olivier Jamey, président de la Communauté portuaire de Paris, une association qui rassemble une centaine d'acteurs économiques.

Une centaine de péniches participeront à la cérémonie d'ouverture en transportant des athlètes. Pour des raisons de sécurité, elles connaîtront au dernier moment la délégation qui leur est attribuée. Les bateaux ont également été soumis à un protocole de confidentialité strict afin qu'aucun détail du spectacle ne filtre. Si le comité d'organisation a prévu de les rémunérer, "les montants ne sont pas en adéquation avec une activité normale", précise Olivier Jamey. Et ce, alors qu'ils ont par ailleurs été contraints de fermer depuis mi-juillet.

La cérémonie d'ouverture de Paris 2024, qui se déroulera pour la première fois hors d'un stade, constitue néanmoins une "opportunité" unique pour les exploitants, estime Olivier Jamey. Ce dernier espère des retombées économiques importantes, d'autant plus que les contraintes seront allégées après la cérémonie d'ouverture. Les péniches navigantes devront encore respecter quelques règles, notamment l'interdiction de naviguer entre 2 heures et 11 heures le jour des épreuves olympiques (triathlon, nage en eau libre) puis paralympiques (paratriathlon) sur la Seine.