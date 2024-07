Paris 2024 : "On a eu quatre fois moins d'accidents du travail sur les chantiers JO" par rapport à la moyenne nationale, indique Bernard Thibault

"On a eu quatre fois moins d'accidents du travail sur les chantiers JO" par rapport à la moyenne nationale, "cela montre qu'il est possible de faire reculer le taux d'accidentologie" au-delà des Jeux, affirme Bernard Thibault, coprésident du Comité de suivi de la charte sociale de Paris 2024, invité mardi 30 juillet sur franceinfo. L'ancien secrétaire général de la CGT rapporte "181 accidents, une trentaine d'accidents graves et aucun accident mortel", "pas de blessure irrémédiable".

"Un mort sur deux au travail en France est issu de la filière des bâtiments et des travaux publics. Là, si on prend le nombre d'heures travaillées rapporté à la moyenne nationale, on a eu quatre fois moins d'accidents du travail sur les chantiers JO avec les dispositions que nous avons prises", explique-t-il.