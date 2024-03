Paris 2024 : les organisateurs des JO appellent à "ne pas surréagir" après le vol de documents

À quatre mois du début des Jeux olympiques de Paris, le comité d'organisation tente de rassurer sur la sécurité de l'événement. "Il faut qu'on fasse attention de ne pas surréagir à tous les incidents", déclare son président, Tony Estanguet mardi 5 mars sur France Inter, après qu'un homme d'une vingtaine d'années a été condamné à sept mois d'emprisonnement pour avoir volé la sacoche d'un agent de la ville de Paris où se trouvaient des notes en lien avec l'évènement.

Cet agent "n'était en possession d'aucune information relative à l'organisation et au déploiement des forces de l'ordre", avait déjà déminé la mairie dans un communiqué, le mercredi 28 février. "L'organisation des Jeux va mobiliser des milliers de personnes. Il va se passer des incidents. Je peux vous dire que les informations sensibles sont bien protégées", abonde le triple champion olympique de canoë slalom.

"On continue de très bien travailler avec toutes les équipes d'Atos", assure-t-il par ailleurs, alors que le géant informatique est en pleine déroute financière. "Les équipes en charge des Jeux n'ont pas démissionné et continuent à être mobilisées. Il y a une vraie expertise puisque c'est eux [Atos] qui se sont occupés de la cybersécurité des dernières éditions des Jeux. On a les meilleurs à ce poste-là et on continue d'avancer ensemble", ajoute-t-il.