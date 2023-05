Paris 2024 : les billets de huit sessions d'athlétisme vendues avec un programme erroné

Le patron des Jeux Tony Estanguet a reconnu cette "erreur", mercredi, et a assuré prendre contact avec les acheteurs afin de "trouver la meilleure solution".

La billetterie des Jeux olympiques de Paris 2024 fait décidément encore parler d'elle. Et les organisateurs s'en seraient, encore une fois, bien passé. Alors que la deuxième phase de ventes de billets (à l'unité cette fois) s'est ouverte jeudi 11 mai, jour depuis lequel plus d'un million de tickets ont été vendus, une erreur a été détectée sur huit sessions d'athlétisme mises en vente, a reconnu, mercredi 17 mai, Tony Estanguet auprès de L'Equipe.

"On s'est rendu compte qu'il y avait des erreurs sur huit sessions d'athlétisme, a précisé le patron de Paris 2024, Tony Estanguet, au siège du Comité d'organisation (Cojop). Il y a plus de 760 sessions mises en vente sur cette deuxième phase de la billetterie. Sur ces huit sessions d'athlétisme, il y a eu une erreur de programmation car le calendrier a évolué et on ne l'a pas mis à jour. La version en ligne était une version antérieure de la Fédération internationale (World Athletics)." Une erreur qui passe d'autant plus mal étant donné les prix de vente pour l'athlétisme, pouvant aller jusqu'à 980 euros pour une place pour une session de finale au Stade de France.

"Si on rentre un petit peu dans le détail, sur ce que j'ai pu comprendre, pour trois sessions c'est plutôt une bonne nouvelle car ils auront plus d'épreuves que ce qu'ils pensaient acheter. Mais il y a cinq sessions où il y a effectivement des épreuves en moins", a ajouté le patron des Jeux. Pour l'heure, le Cojop n'a pas encore révélé quelles sessions, ni combien de billets, étaient concernés.

"Trouver la meilleure solution"

Pour Tony Estanguet, cette erreur "n'est pas une première. Les spécialistes de la billetterie savent que ça peut arriver, c'est d'ailleurs écrit sur le site que les programmes peuvent être amenés à évoluer. Ce pourrait être encore le cas, même si on ne l'espère pas, car pour nous, c'est un vrai défi à chaque fois. On va traiter ça avec beaucoup d'attention et de rigueur", a-t-il encore justifié. Le patron de Paris 2024 a assuré "écrire" aux acheteurs et "voir avec eux pour trouver la meilleure solution". "On va informer toutes les personnes concernées par ces sessions, a-t-il encore affirmé. On s'excuse, on est vraiment désolé."

Depuis son lancement, la billetterie n'est pas épargnée par les critiques, entre des prix trop élevés, des places en trop faible nombre et des sports très vite inaccessibles. Pourtant, alors que 3,25 millions de billets avaient trouvé preneur lors de la première phase (les packs) en février, un million de places a été vendu en seulement 48 heures sur les 1,5 million de tickets mis en vente pour cette deuxième phase.