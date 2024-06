Paris 2024 : le prolongement de la ligne 14 jusqu'à l'aéroport d'Orly inauguré lundi

Fin de la course contre-la-montre. Le prolongement de la ligne 14 va accueillir lundi 24 juin ses premiers voyageurs, pour relier Saint-Denis, au nord de Paris, à l'aéroport d'Orly, un mois avant l'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024. Emmanuel Macron a prévu d'assister à l'inauguration, à six jours du premier tour d'élections législatives et à un mois des Jeux olympiques qui se tiendront dans la capitale du 26 juillet au 11 août.

La ligne 14 va surtout être capitale pour le bon déroulement des Jeux olympiques puisqu'elle desservira au nord le village des athlètes, le Stade de France et le centre aquatique, déchargeant les lignes B et D du RER et la ligne 13 du métro. Au sud, elle ralliera l'aéroport d'Orly en 25 minutes depuis Châtelet, dans le centre de Paris.

Premier "supermétro" de la région parisienne

Lors d'une visite début juin, le directeur du projet Stéphane Garreau avait évoqué un "trait d'union entre le réseau historique et le futur réseau du Grand Paris Express" grâce à ses correspondances avec les lignes 15, 16, 17 et 18 en phase de construction. Avec 28 km de long, huit nouvelles stations et 11 communes traversées, la ligne 14 transportera d'ici mi-2025 un million de voyageurs par jour et deviendra ainsi le premier "supermétro" de la région parisienne.

Pour répondre à l'explosion prévisible de la fréquentation, Ile-de-France Mobilités (IDFM) a déboursé 1,1 milliard d'euros pour acheter 72 rames neuves en cours de déploiement, dont une cinquantaine seront en service d'ici les JO. Le prolongement aura coûté 3,5 milliards d'euros. Cette extension va profiter à 260 000 habitants au sud de Paris, dans le Val-de-Marne et dans l'Essonne, selon IDFM.

Côté Orly, "10% des salariés et voyageurs vont immédiatement délaisser leur voiture au profit du métro" alors que jusqu'ici "90% des 28 000 salariés de la plateforme et 70% des passagers viennent en véhicule individuel", estime son gestionnaire, le Groupe ADP, qui s'attend à voir transiter dans la nouvelle gare "près de 100 000 passagers par jour".