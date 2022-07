Paris 2024 : le partage du basket et du handball entre Lille et Paris acté par le comité d'organisation

Le conseil d'administration de Paris 2024 a validé, mardi, l'idée d'un partage de sites pour le handball et le basket entre Paris et Lille. Pour entériner définitivement ce choix, le Comité international olympique (CIO) devra à son tour donner son accord.

La cartographie des compétitions olympiques va-t-elle bientôt être définitive ? Paris 2024 a réuni son conseil d'administration (CA), dans son siège de Saint-Denis, mardi 12 juillet. L'ordre du jour portait principalement sur la cartographie des sites, avec en tête des débats le lieu où se dérouleront les épreuves masculines et féminines de basket. L'option défendue et soumise mardi par le patron de Paris 2024, Tony Estanguet, est celle d'un échange de sites entre Paris et Lille (Nord) pour le basket et le handball.

Paris accueillerait les phases préliminaires de handball ainsi que les phases finales de basket. Lille serait ainsi la ville hôte des phases éliminatoires du basket et des phases finales de handball. "Ce choix a l'avantage de ne pas rajouter un site supplémentaire. Il permet aussi de faire revenir à Paris le handball, qui était le seul sport collectif à ne pas avoir de matchs dans la capitale. Cela nous offre enfin la possibilité de rééquilibrer, et d'avoir un projet plus fort car plus juste", a indiqué Paris 2024 à franceinfo: sport. Une solution, qui, pour le comité d'organisation, coche toutes les cases en matière de budget et d'équité sportive, alors qu'un litige l'oppose à la Fédération internationale de basket, qui a rejeté plusieurs propositions de sites.

Feu vert du CIO attendu

Économiquement aussi, cette option serait intéressante, le stade Pierre-Mauroy ayant une jauge de spectateurs très importante. "Notre budget est financé par la billetterie, à hauteur d'un tiers. Il est donc important que l'on maintienne un sport majeur à Lille", ajoute encore le comité d'organisation des Jeux de 2024. Mardi, le conseil d'administration a donné mandat pour cette solution. Toutefois, le site ne sera définitif que lorsque le Comité international olympique (CIO) aura donné son feu vert. Si Paris 2024 n'a pas de date butoir à respecter afin de déterminer officiellement sa carte des sites, "le plus tôt sera toutefois le mieux", espère-t-on au sein du Comité.

Dernier site encore incertain, mais en bonne voie : celui du tir. "On a eu la confirmation des élus sur le terrain qu'ils s'engageaient à suivre le cahier des charges", a indiqué Paris 2024. Le tir serait ainsi rapatrié à Chateauroux (Indre), où un "site a été construit en 2018 par la Fédération française". La Fédération internationale a d'ailleurs déjà validé l'idée, selon Paris 2024. Cette option a l'avantage d'utiliser un site déjà existant, ce qui, là encore, éviterait la construction d'un site temporaire supplémentaire. Le CIO devra également entériner cette décision.

Où se lanceront les Paralympiques ?

Dernier point discuté : la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Le comité d'organisation, qui a présenté ses travaux au conseil d'administration, a imaginé une cérémonie place de la Concorde, dans le stade installé pour les Jeux olympiques qui accueillera notamment le basket 3x3, le breaking et le skateboard. Là encore, le conseil d'administration a donné mandat, ce qui pemet à Paris 2024 de désormais présenter son projet au Comité international paralympique (IPC) afin qu'il choisisse entre cette option et celle, plus classique, du Stade de France.