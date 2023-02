Paris 2024 : le designer Mathieu Lehanneur choisi pour créer les torches et vasques olympiques et paralympiques

Les torches et les vasques olympiques et paralympiques ne seront en revanche dévoilées qu'à la fin de l'année, ont annoncé les organisateurs, jeudi.

Un nouveau nom de la culture s'associe, jeudi 23 février, aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Après Thomas Jolly, nommé directeur artistique des cérémonies d'ouverture et de clôture, les organisateurs ont choisi Mathieu Lehanneur, designer français de renommée internationale, pour imaginer le design des torches et vasques olympiques et paralympiques, objets mythiques des Jeux modernes. Il a remporté l'appel d'offres ouvert par le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (Cojop).

"Quel plaisir de rejoindre cette aventure et quelle responsabilité de s’inscrire ainsi dans l’histoire des Jeux ! S’associer à Paris 2024 pour dessiner les torches et vasques, c’est donner une forme à des valeurs, c’est transformer un état d’esprit en objets iconiques. Plus vite, plus haut, plus fort… À cette devise de l’Olympisme, mon objectif est d’y ajouter : Plus beau, plus léger, plus généreux", a-t-il réagi. Mathieu Lehanneur est un avant-gardiste et un touche-à-tout. "De l'objet à l’architecture, de l’art au produit, de la pièce unique créée main à l’œuvre conçue à l’aide de technologies de pointe", ses créations s'inventent au gré de "ses terrains d’expression illimités", se réjouit Paris 2024.

Mathieu Lehanneur est notamment connu pour ses projets liés à la mobilité (bateau à moteur hybride, vélo électrique pliable), à la création de mobilier urbain, ou pour son travail de design de produits technologiques et d’œuvres exclusives.

Un designer déjà multirécompensé

Avant Paris 2024, Mathieu Lehanneur a déjà collaboré avec plusieurs grandes marques. Il est notamment à l’origine d’un concept de mobilier urbain à énergie solaire dévoilé pendant la COP21 ou encore d’un système domestique de filtration de l’air par les plantes développé avec l’Université de Harvard et réalisé sur la base d’une étude menée par la NASA. Une création qui lui a valu le "Best invention award" décerné par le magazine américain Popular Science. Egalement lauréat du "Grand prix de la création de la ville de Paris", "ses œuvres font aujourd’hui partie des plus importantes collections publiques et privées du monde, à l'image de celles du Centre Pompidou et du Musée des Arts décoratifs de Paris, ou encore celles du Museum of Modern Art de New-York et du Museum of Modern Art de San Francisco", précise encore le Cojop.

Pour découvrir le design des torches, il faudra toutefois encore attendre un peu, puisqu'il ne sera révélé que "fin 2023", soulignent les organisateurs. Ensuite, le grand public pourra les apercevoir lors du relais de la flamme olympique et paralympique sur l'ensemble du territoire, avant de rejoindre la ville hôte qu'est Paris, où s'embrasera la vasque lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux.