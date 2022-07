Paris 2024 : "Le basket pourrait aller jouer à Lille en première semaine", selon Tony Estanguet, président du comité d'organisation

Le comité d'organisation doit se réunir mardi et pourrait notamment trancher sur la carte des lieux de compétition de certaines disciplines.

Un "switch" géographique entre le handball et le basket "va être proposé" ce mardi 12 juillet au conseil d'administration du Comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 qui doit entériner la cartographie des compétitions olympiques, annonce sur franceinfo Tony Estanguet, président du Comité. Un litige oppose le Comité d'organisation des JO et la Fédération internationale de basket qui a rejeté plusieurs propositions de sites.

"La proposition qui est sur la table aujourd'hui et qui sera discutée en conseil d'administration, c'est ce switch où le handball va revenir à Paris en première semaine et du coup, le basket pourrait aller jouer à Lille en première semaine", indique Tony Estanguet. Cette proposition permet de "répondre à une demande du handball, qui était à Lille pendant les deux semaines et voulait pouvoir jouer aussi à Paris", précise le président du Comité d'organisation des Jeux. Les matchs de handball de la première semaine pourront donc se dérouler au Parc des expos de la Porte de Versailles, à Paris, dont ne voulait pas la Fédération internationale de basket (FIB).

"Ça fait partie de l'esprit des Jeux"

Le Comité propose donc le stade Pierre-Mauroy de Lille, dont ne veut pas non plus la FIB, pour accueillir les matchs de basket de la première semaine. "Ça fait partie de l'esprit des Jeux, d'un point de vue de l'équité des sports, d'un point de vue budgétaire parce qu'on ne rajoute pas de site", justifie Tony Estanguet, rejetant le choix du parc des expositions de Villepinte (Seine-Saint-Denis) pour accueillir le basket.

Par ailleurs, dans la dernière mouture de la cartographie des compétitions, la Seine-Saint-Denis "va récupérer les compétitions préliminaires de boxe" et perdre les compétitions de tir, organisés finalement à Châteauroux (Indre) à la place de La Courneuve, indique Tony Estanguet. "Il y avait des risques sur le site de La Courneuve donc on a essayé de proposer des solutions alternatives, moins coûteuses", explique-t-il. La Seine-Saint-Denis "aura toujours le même nombre de compétitions", souligne le président du Comité d'organisation des Jeux.