Paris 2024 : l'inscription au tirage au sort pour acheter des billets à l'unité débute mercredi

Quelques jours après la clôture de la première période de vente des billets en packs, l'organisation ouvre à partir de mercredi, et jusqu'au 20 avril, l'inscription à la phase d'achat de billets à l'unité.

Place au deuxième tour. Une semaine, à peine, après la clôture de la première phase de vente des billets, sous forme de packs sur mesure, les organisateurs des Jeux olympiques de Paris 2024 lancent, mercredi 15 mars, la seconde période d'inscription au tirage au sort pour acheter des tickets à l'unité cette fois. Cette phase d'inscription durera jusqu'au 20 avril, avant le début du tirage au sort pour les créneaux d'achat qui s'ouvriront à partir du 11 mai.

Alors que le patron des Jeux Tony Estanguet a qualifié la première phase de "vraie réussite", avec plus de trois millions de tickets vendus, la seconde période permettra à de nouveaux tirés au sort d'acquérir des sésames. Contrairement à la première phase, qui a fait grincer des dents une grande partie des sélectionnés en raison des prix trop élevés et des choix restreints, l'ensemble des 762 sessions des différents sports sera cette fois accessible. Environ 1,5 million de billets seront mis en vente pour un tarif compris entre 50 et 2 700 euros. Les achats seront toujours limités à 30 billets par compte sur l'ensemble des phases d'achat.

En octobre, une troisième phase de vente permettra d'acheter les billets pour les Jeux paralympiques. Enfin, en 2024, une plateforme officielle de revente, gérée par les organisateurs, sera mise en place.