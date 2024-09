Paris 2024 : Doudou et Compagnie a vendu 10 000 Phryges le lendemain de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques

Il n'y a "pas de JO blues" pour l'entreprise bretonne Doudou et Compagnie qui a vendu 10 000 mascottes Phryges au lendemain de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. "On n'a pas connu ça pendant la période des Jeux" se réjouit son président Alain Joly sur France Bleu Armorique mercredi 11 septembre, pour qui "l'attachement du public pour ces Phryges va perdurer".

Avec Gipsy Toys, l'autre fabricant officiel des Phryges qui fournit notamment la grande distribution, ce sont en tout trois millions de Phryges qui ont été fabriquées. Doudou et Compagnie a vendu un million et demi de peluches, dont près de 25% ont été produites à La Guerche (Ille-et-Vilaine). Jusqu’à 1 000 Phryges par jour y ont été fabriquées. Ces mascottes plus denses et à mémoire de forme, sont plus chères que celles fabriquées en Chine et ce sont celles qui ont été offertes à chaque médaillé olympique et paralympique.

"L’attachement du public pour ces Phryges va perdurer"

Le président de l'entreprise estime que ces ventes au lendemain des Jeux c'est "juste extraordinaire parce qu'on n’a pas connu ça pendant la période des Jeux". Selon lui, "ça veut dire que si nous, le groupe Doudou, on est capable de vendre 10 000 Phryges le lundi 9 septembre, nos revendeurs en ont vendu. Je pense que l’attachement du public pour ces Phryges va perdurer."

"On avait anticipé la période d’après jeux, et l’investissement qui a été fait sur cette usine de production était un investissement calculé et correspondait à une réindustrialisation de notre groupe en France." Alain Joly, président de Doudou et Compagnie à franceinfo

C’est donc un retour sur investissement pour le groupe Doudou et Compagnie, qui a engagé trois millions et demi d'euros dans l'usine de La Guerche, rappelle France Bleu Armorique. Il reste des stocks en Chine et 3 000 pièces à La Guerche, où les 135 salariés de l'usine continuent de produire des mascottes, notamment des Phryges collectors, numérotées de 1 à 2024. Le groupe envisage aussi de réaliser des Phryges pour Noël et un nouveau produit : l'Ours Français.

Doudou et Compagnie est aussi en pourparlers avec le CIO (Comité international olympique) pour prolonger la licence et les droits après le 31 décembre, car il se vend encore des centaines de milliers de mascottes "Pékin" en Chine et de mascottes "Tokyo" au Japon.