"Ce n'est pas forcément la meilleure journée de récupération" : ces athlètes français manqueront la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024

La cérémonie d'ouverture débutera vendredi 26 juillet, à 19h30. Elle s'annonce spectaculaire sur bien des aspects historiques. Mais côté français, tous les sportifs n'y participeront pas, soit parce qu'ils ne sont pas à Paris, soit parce que leur compétition... débute dès le lendemain.

La moitié des athlètes français absente

D'après les derniers décomptes, 50% des 571 des athlètes français ne participeront pas à la cérémonie. Forcément, il y a de la frustration, celle de rater un moment présenté comme "unique" et grandiose par les organisateurs.

Mais plus important encore, c'est la compétition : il est important d'être en forme le jour J et de ne pas perdre d'influx dans une cérémonie longue et éprouvante. Le joueur de tennis Ugo Humbert loge à Roland-Garros et il jouera le lendemain. C'est donc à contrecœur qu'il a décidé raisonnablement de renoncer au défilé sur la Seine.

"On doit partir à midi du Centre national d'entraînement, on doit aller faire des essayages... Ensuite, on doit attendre trois heures debout, la cérémonie dure deux heures et demie, puis on revient à minuit... Je n'ai pas envie d'arriver le lendemain et d'être fatigué" Ugo Humbert à franceinfo

"L'important, c'est de ramener une médaille d'or"

Même discours pour les joueurs de Rugby à VII. Eux, de surcroît, ont commencé la compétition mercredi 24 juillet. Ils continuent jeudi 25 juillet et quoi qu'il arrive, ils joueront samedi.

Paulin Riva est le capitaine de l'équipe de France et il affiche clairement la couleur : "Ce n'est pas forcément la meilleure journée de récupération pour pouvoir, potentiellement, entamer une demie et une finale le lendemain, souligne le capitaine des Bleus. Donc le choix, il était simple, naturel et accepté de tout le monde. Maintenant, je pense que l'important, c'est de ramener une médaille d'or à notre pays."

Au total, ce sont 23 sports qui seront à l'affiche au lendemain de la cérémonie d'ouverture. Huit d'entre eux offriront déjà des finales, dont le tir, le cyclisme sur route, la natation, l'escrime ou le judo.