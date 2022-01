Paris 2024 : "Avoir France Télévisions comme partenaire pour les Jeux Olympiques et Paralympiques est une vraie fierté", estime Tony Estanguet

C'est officiel. France Télévisions sera le diffuseur des Jeux Paralympiques de Paris 2024, en plus des Jeux Olympiques. Pour Tony Estanguet, président du comité d'organisation de l'évenement, ce choix est une "grande satisfaction".

Franceinfo: sport : Quel est votre sentiment à l’annonce de l’attribution des droits de diffusion des Jeux Paralympiques à France Télévisions ?

Tony Estanguet : Je suis ravi. C’est une étape très importante. Paris 2024 a beaucoup d’ambitions pour les Jeux Paralympiques, qui constituent le troisième événement sportif international. On avait envie d’avoir un diffuseur qui partage cette ambition. On veut faire vivre un moment exceptionnel aux Français. D’avoir France Télévisions comme partenaire est une vraie fierté, c’est une chaîne qui connaît bien les Jeux Paralympiques et dont la force de frappe est très forte. Toutes les épreuves seront retransmises, avec trois fois plus d’heures de diffusion que sur les précédentes éditions des Jeux Paralympiques. Il y aura un vrai avant/après Paris 2024.

Quel est le message que vous voulez faire passer ?

Les Jeux Olympiques et Paralympiques seront accessibles à tous et pour tous. L’ensemble des disciplines sera gratuit et retransmis 24 heures sur 24. La concurrence a été rude mais on ne pouvait pas faire mieux en termes de diffusion. C’est une vraie satisfaction d’avoir pu trouver ce partenaire qui connaît déjà bien les Paralympiques et qui accepte de considérablement monter en puissance pour les Jeux Paralympiques de Paris 2024.

Avoir toutes les compétitions en clair et accessibles à tous sur France Télévisions est une manière d’accélérer le développement de la pratique du sport pour les personnes en situation de handicap ?

C’était un enjeu pour nous d’utiliser les Jeux Paralympiques de Paris 2024 pour faire changer le regard sur le handicap dans notre pays. France Télévisions, à travers son offre, a démontré cette même envie, dès maintenant, à plus de 900 jours des Jeux, de faire monter en puissance ces athlètes et de valoriser ces champions. Si on veut qu’il y ait une démocratisation du sport pour les personnes en situation de handicap, si on veut changer le regard, c’est maintenant que cela se joue. On va essayer avec France Télévisions de mieux faire connaître les parasports.