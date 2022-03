Paris 2024 : après l'annonce de l'abandon du Parc des Expositions pour le basket, le Comité d'organisation cherche d'urgence un plan B

Après la décision du Comité d'organisation des Jeux olympiques de Paris 2024 de "ne pas retenir l'Arena Paris Sud 6 pour organiser la phase préliminaire des compétitions de basketball masculins et féminins", jeudi 24 mars, l'heure est à la recherche d'un nouveau lieu pour accueillir les meilleurs basketteurs et basketteuses du monde.

Et pour le moment, aucun plan B ne semble véritablement émerger selon les informations de franceinfo: sport. Les organisateurs avaient pleine confiance en ce hall 6 du Parc des Expositions. Mais les dernières études techniques sur l'éclairage ne les ont pas rassurés, et ils ont dû se résoudre à abandonner cette option, à la veille d'une réunion avec la Fiba, fédération internationale de basketball. La crainte de fausser les conditions de jeu avec une trop forte luminosité était trop importante.

Une décision qui tombe huit jours seulement après la grogne de nombreux basketteurs français à propos du lieu choisi pour cette phase préliminaire. Paris 2024 se défend, toutefois, d'avoir cédé à ces pressions et met en avant les expertises techniques reçues dans la semaine. La date de l'annonce ne correspond absolument pas à ces protestations, mais à des études lancées avant même le début de la polémique, selon nos informations.

