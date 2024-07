Paris 2024 : Anne Hidalgo va "plonger la semaine prochaine" dans la Seine

"Je vais plonger la semaine prochaine" dans la Seine, annonce mercredi 10 juillet sur France Inter la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo. La date précise sera communiquée ultérieurement, ajoute-t-elle.

L'état sanitaire de la Seine s'est amélioré fin juin, devenant conforme aux standards de baignade, un mois avant les épreuves olympiques prévues dans le fleuve qui traverse la capitale. Les épreuves de triathlon (30 et 31 juillet, 5 août), natation-marathon (8 et 9 août) et paratriathlon (1er et 2 septembre) auront lieu "dans une eau dépolluée, ça c'est clair", a insisté Anne Hidalgo. "Après, je ne garantis pas le climat", a-t-elle ironisé.

"Je prends des engagements sur ce que je peux tenir : la qualité de l'eau de la Seine, oui, le temps - est-ce qu'il fera beau et pas beau ? ... On est tous focalisés sur la météo, notamment le 26 juillet", date de la cérémonie d'ouverture, a-t-elle confié.