Paris 2024 : Amélie Oudéa-Castéra défend des prix "inférieurs" aux autres éditions

Interpellée à l'Assemblée nationale à propos de la billetterie des Jeux olympiques, la ministre des Sports a défendu la tarification mise en place.

La ministre des Sports et des JO, Amélie Oudéa-Castéra, a affirmé, mardi 16 mai, à l'Assemblée nationale que les prix des billets des JO de Paris-2024 sont "inférieurs" à ceux des éditions précédentes, alors que la deuxième phase de vente est en cours mais que de nombreux acheteurs se sont montrés déçus par le peu de places disponibles.

Interpellée sur les tarifs des billets par plusieurs députés, notamment le président de la commission des Finances, le député Eric Coquerel (La France insoumise), Amélie Oudéa-Castéra a expliqué qu'il s'agit de "moments d'exception, avec des athlètes d'exception, qui se disputent le graal." Alors que ce même député lui a fait part de son inquiétude comptes tenus des tarifs avancés, la ministre a tenu a assuré que le comité d'organisation de même que l'Etat et les collectivités hôtes étaient attachés à "l'impératif d'accessibilité" des JO, rappelant qu'un million de billets était à 24 (dont la moitié est réservée à la billetterie populaire achetée par l'État et aux collectivités). Sur ce point, elle a souligné l'importance de prendre en compte l'inflation liée à la crise économique actuelle. "On a 10% de la masse des billets qui sont supérieurs à 200 euros (...) Ces prix sont totalement dans la lignée des tarifications lors des précédentes éditions des Jeux et donc (...) compte tenu de l'inflation, les prix sont inférieurs à ceux des éditions prédédentes"

Une cérémonie d'ouverture à défendre

Et si la cérémonie d'ouverture fait beaucoup parler, notamment pour des prix pouvant atteindre 2700 euros, l'ancienne tenniswoman a tenu a rappelé que des nombreuses places gratuites seront aussi accessibles. "On aura surtout par centaines de milliers, des personnes qui, gratuitement, vont assister à cette cérémonie d'ouverture" Elle a d'ailleurs annoncé que des informations seraient divulguées à ce propos rapidement. "Ce n'est que sur les quais bas que les billets sont payants à hauteur de 100 000 personnes. Pour tout le reste, la jauge va être affinée, elle sera autour de 400 000, tout cela sera confirmé dans les tout prochains jours" Initialement, une jauge de 600.000 personnes, dont les 100 000 payants, avait été annoncée.